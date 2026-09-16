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США розвертаються: кому тепер віддадуть військову допомогу, призначену для Європи

Адміністрація США перерозподіляє десятки мільйонів доларів на підтримку Панами, Перу, Еквадору та Колумбії

16 вересня 2026, 09:33
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Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити 52 млн доларів військового фінансування з чотирьох країн Європи та Близького Сходу до держав Латинської Америки. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на повідомлення Держдепартаменту Конгресу.

США розвертаються: кому тепер віддадуть військову допомогу, призначену для Європи

США. Фото: із відкритих джерел

Кошти, раніше призначені для Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку, планують направити Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії.

Йдеться про програму зовнішнього військового фінансування США, в рамках якої американські партнери одержують кошти на придбання озброєнь та військової техніки у оборонних компаній Сполучених Штатів.

Рішення було ухвалено невдовзі після поїздки держсекретаря США Марко Рубіо до Колумбії, Еквадору та Перу. Під час візиту він пообіцяв цим країнам додаткову американську підтримку у сфері безпеки.

Адміністрація Трампа розглядає Західну півкулю як один із пріоритетів своєї зовнішньої політики. У Держдепартаменті заявили, що нові засоби допоможуть боротися з "наркотероризмом" та забезпечувати безпеку Панамського каналу.

Американське відомство також наголосило на геополітичному факторі. За його оцінкою, додаткова допомога має перешкоджати появі у суперників США стратегічних позицій у регіоні.

AP зазначає, що йдеться, зокрема, про Китай, який останніми роками активно розширює економічну та політичну присутність у країнах Латинської Америки.

При цьому у Держдепартаменті наголошують: перерозподіл коштів не означає повного припинення американської військової допомоги Словаччини, Північної Македонії, Тунісу чи Іраку. Однак Вашингтон наразі не повідомив, які саме суми залишаться для цих держав після перегляду фінансування.

Таким чином, рішення адміністрації Трампа демонструє зміну пріоритетів американської програми безпеки: частина ресурсів, раніше призначених партнерам у Європі та на Близькому Сході, тепер буде спрямована на зміцнення позицій США у Західній півкулі.

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Джерело: https://apnews.com/article/foreign-military-financing-trump-rubio-c92157ab38b809a9faef9fa19be50cf7
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