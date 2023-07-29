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США решили наказать Китай за помощь России: о чем идет речь

Байден подпишет приказ, ограничивающий инвестиции США в технологии в Китае, к середине августа

сегодня, 10:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден планирует к середине августа подписать указ об ограничении критических инвестиций США в технологии в Китае. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями.

США решили наказать Китай за помощь России: о чем идет речь

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ограничения будут сосредоточены на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях. Это не повлияет на существующие инвестиции и запретит только определенные транзакции. Другие сделки должны быть раскрыты правительству.


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Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе нормотворчества, включая период комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли оценить окончательную версию.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-28/wagner-chief-s-exile-is-anything-but-as-he-schmoozes-and-lauds-niger-coup
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