США решили наказать Китай за помощь России: о чем идет речь

Президент США Джо Байден планирует к середине августа подписать указ об ограничении критических инвестиций США в технологии в Китае. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями.

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ограничения будут сосредоточены на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях. Это не повлияет на существующие инвестиции и запретит только определенные транзакции. Другие сделки должны быть раскрыты правительству.

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Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе нормотворчества, включая период комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли оценить окончательную версию.

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