США шокировали мир новым решением по Ближнему Востоку: срочное заявление Пентагона
США шокировали мир новым решением по Ближнему Востоку: срочное заявление Пентагона

Эта сумма существенно превышает нынешние расходы США на масштабные авиаудары.

19 марта 2026, 09:25
Клименко Елена

Пентагон обратился в Белый дом с просьбой одобрить запрос в Конгресс США на выделение более 200 миллиардов долларов для финансирования потенциального конфликта с Ираном. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники в американской администрации.

По информации одного из чиновников, речь идет о масштабном новом финансовом запросе, который, скорее всего, столкнется с сопротивлением части законодателей в Конгрессе, выступающих против эскалации военных действий на Ближнем Востоке. Три других источника подтвердили, что Пентагон настаивает на необходимости такого пакета финансирования, ведь он значительно превышает расходы на нынешнюю масштабную кампанию авиаударов, проводимую США в регионе.

Основная цель запроса — обеспечить срочное увеличение производства критически важного вооружения и военных ресурсов, активно использовавшихся США и Израилем во время серии ударов по тысячам объектов за последние три недели. Финансирование предполагает не только модернизацию имеющейся техники, но и создание резервов на случай обострения конфликта, что позволит оперативно реагировать на новые угрозы.

По мнению экспертов, пакет финансирования может стать политическим испытанием для администрации США, поскольку конгрессмены, выступающие против военных кампаний за границей, вряд ли поддержат выделение столь значительной суммы. В то же время руководство Пентагона считает, что подготовка к возможному конфликту с Ираном нуждается в срочных и значительных финансовых ресурсах, чтобы обеспечить национальную безопасность и поддержку союзников на Ближнем Востоке.

Как уже писапы "Комментарии", российские войска утром 19 марта нанесли удар по инфраструктуре Запорожья, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек. Информацию подтвердил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



