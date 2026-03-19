Головна Новини Світ США США шокували світ новим рішенням щодо Близького Сходу: термінова заява Пентагону
commentss НОВИНИ Всі новини

США шокували світ новим рішенням щодо Близького Сходу: термінова заява Пентагону

Ця сума істотно перевищує нинішні витрати США на масштабні авіаудари

19 березня 2026, 09:25
Клименко Елена

Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу США на виділення понад 200 мільярдів доларів для фінансування потенційного конфлікту з Іраном. Про це повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на джерела в американській адміністрації.

За інформацією одного з чиновників, мова йде про масштабний новий фінансовий запит, який, найімовірніше, зіткнеться з опором частини законодавців у Конгресі, які виступають проти ескалації військових дій на Близькому Сході. Три інших джерела підтвердили, що Пентагон наполягає на необхідності такого пакета фінансування, адже він значно перевищує витрати на нинішню масштабну кампанію авіаударів, яку США проводять в регіоні.

Основна мета запиту — забезпечити термінове збільшення виробництва критично важливого озброєння та військових ресурсів, які активно використовувалися США та Ізраїлем під час серії ударів по тисячах об’єктів за останні три тижні. Фінансування передбачає не лише модернізацію наявної техніки, а й створення резервів на випадок загострення конфлікту, що дозволить оперативно реагувати на нові загрози.

На думку експертів, пакет фінансування може стати політичним випробуванням для адміністрації США, оскільки конгресмени, які виступають проти військових кампаній за кордоном, навряд чи підтримають виділення такої значної суми. Водночас керівництво Пентагону вважає, що підготовка до можливого конфлікту з Іраном потребує термінових і значних фінансових ресурсів, щоб гарантувати національну безпеку та підтримку союзників на Близькому Сході.

Як вже писапи "Коментарі", російські війська зранку 19 березня завдали удару по інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого постраждала щонайменше одна людина. Інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.ф



