США снова обвинили Китай в оказании "очень существенной" военной помощи РФ: как расплачивается Кремль

Пекин оказывает Москве значительную поддержку в укреплении ее военной мощи, в то время как Россия обменивается с Китаем чувствительными военными технологиями, такими как технологии подводных лодок и ракет. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, выступая перед журналистами, в том числе и POLITICO, после встречи с представителями Европейского союза и НАТО в Брюсселе.

США снова обвинили Китай (фото из открытых источников)

Кэмпбелл отметил, что Соединенные Штаты ранее сосредотачивались на китайских поставках технологий двойного назначения, которые могут иметь как военное, так и гражданское применение. Однако сейчас Вашингтон открыто заявляет, что Китай оказывает прямую помощь российской армии. Это имеет особое значение для Москвы, которая под международными санкциями нуждается в технологиях для усиления военной промышленности и продолжения войны в Украине.

"Это не просто двойные технологии. Они напрямую используются в военной сфере России", — подчеркнул Кэмпбелл, отмечая, что Китай предоставляет новейшие материалы Москве.

В обмен на поддержку Россия начала передавать Китаю передовые военные разработки, ранее удерживаемые от Пекина из-за опасений безопасности. В частности, это касается подлодок, авиационных технологий, в частности стелс-технологий, а также ракетных возможностей.

Это сотрудничество между двумя государствами вызывает беспокойство в Вашингтоне, поскольку новые технологии, которые получит Китай, могут угрожать не только США, но и странам-партнерам, таким как Индия, Австралия, Япония и Южная Корея.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали, сколько Иран передал РФ баллистических ракет и куда ими будут избивать. Иран недавно передал России более 200 ракет Fateh-360, которые, вероятно, планирует использовать для атак на инфраструктуру Украины.