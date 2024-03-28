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США снова поговорили с Китаем из-за его поддержки оборонной сферы РФ

Китай начал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину

сегодня, 20:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Америка еще раз выразила свою обеспокоенность Китаю из-за его поддержки оборонной сферы России. Об этом сообщает " Голос Америки ".

США снова поговорили с Китаем из-за его поддержки оборонной сферы РФ

Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что 27 марта этот вопрос обсуждали помощник госсекретаря США Курт Кэмпбелл с исполнительным замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй.

В беседе говорится, что Пекин поддерживает оборонно-промышленную базу Москвы.

По словам представителя Госдепа, этот телефонный разговор является частью текущих усилий по поддержке открытых линий связи между США и Китаем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры по Украине. Китай может бойкотировать мирные переговоры по урегулированию войны в Украине, если Европа не позволит РФ участвовать в этом. Об этом пишет рейтинговое издание Politico.

Авторы материала пообщались с чиновниками, которые сообщили, что Китай пытается убедить Европу разрешить России сесть за стол предстоящих мирных переговоров, которые, возможно, будут проходить в Швейцарии. Иначе Китай будет бойкотировать подобные встречи.
А официально Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ли Хуэй пообещал поддержать "своевременный созыв мирной конференции с участием всех сторон". Следует отметить, что ранее глава Китая Си Цзиньпин представил свое видение дипломатического завершения войны РФ против Украины, а также назначил спецпредставителя, который должен заниматься этим вопросом. Этим представителем стал экс-посол Китая в России Ли Хуэй.
Ли Хуэй после назначения съездил в Россию, Украину и ЕС, чтобы обсудить китайскую инициативу. Киев "дипломатических" усилий Пекина не оценил, поскольку у Украины уже есть собственная формула мира.



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