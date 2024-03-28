США снова поговорили с Китаем из-за его поддержки оборонной сферы РФ

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Лиля Воробьева
Америка еще раз выразила свою обеспокоенность Китаю из-за его поддержки оборонной сферы России. Об этом сообщает " Голос Америки ".
Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что 27 марта этот вопрос обсуждали помощник госсекретаря США Курт Кэмпбелл с исполнительным замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй.
В беседе говорится, что Пекин поддерживает оборонно-промышленную базу Москвы.
По словам представителя Госдепа, этот телефонный разговор является частью текущих усилий по поддержке открытых линий связи между США и Китаем.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры по Украине. Китай может бойкотировать мирные переговоры по урегулированию войны в Украине, если Европа не позволит РФ участвовать в этом. Об этом пишет рейтинговое издание Politico.Авторы материала пообщались с чиновниками, которые сообщили, что Китай пытается убедить Европу разрешить России сесть за стол предстоящих мирных переговоров, которые, возможно, будут проходить в Швейцарии. Иначе Китай будет бойкотировать подобные встречи.
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