Руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил важность иметь не только разрешения на использование западного оружия для ударов по территории России, но и само оружие, об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

США и РФ

"Концептуально важно иметь не только разрешения на применение оружия, но и само оружие. Это два компонента одного процесса. Без оружия и достаточного количества средств поражения списки российских целей не имеют смысла, ведь цели есть, а чем их поражать – нет. То же самое касается и разрешений на поражение", — заметил Лакийчук.

По словам эксперта, пока Украина ожидает разрешения от США поражения российских аэродромов в зоне действия ракет ATACMS, россияне постепенно перебрасывают свои самолеты на более отдаленные аэродромы, за пределами этой зоны. Как говорит Лакийчук, такие действия РФ с одной стороны играют в пользу Украины, ведь у врага будет меньше возможностей.

Но мы уже могли бы обезопасить наши тыловые позиции и передний край от российских КАБов. Россияне уже предполагают, что такие разрешения на использование дальнобойного оружия будут. Американцы, как намеренно, тянут, чтобы россияне переместились из этих целей", — подчеркнул Лакийчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в обществе в Америке запроса на участие в большой войне нет, более того, эта тема очень непопулярна. Поэтому с началом полномасштабного вторжения России в Украину администрация США решала две задачи: помочь Украине и избежать прямого столкновения между Россией и США, что могло привести к глобальной катастрофе. Этот риск реальным считают многие в США. И не зря Трамп и Ко этим пугают избирателя, добавил Богданов.



