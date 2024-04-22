США собираются вывести войска из страны, где РФ пытается усилить свое влияние

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Ткачик Олеся
Источники WSJ и NYT сообщают, что США выведут свои войска из Нигера. Возможно, отмечает политолог-международник Илья Куса, скоро Вашингтон объявит об этом официально.
Военные США в Нигере
Он напомнил, что переговоры с нигерскими военными по этому поводу шли с прошлого года, а 17 марта военная хунта Нигера разорвала оборонный договор с США, по которому они присутствуют в стране.
По его словам, когда в августе 2023 года в Нигере произошёл антифранцузский переворот, Штаты надеялись сохранить свое присутствие, и вели интенсивные переговоры с военными, пока французов выпихивали из страны. Видимо, им не удалось договориться о сохранении своего контингента, добавил эксперт.
По его мнению, уход США из Нигера не будет катастрофическим для Вашингтона, и сильно не повлияет на их глобальные позиции. Всё будет зависеть, скорее, от международной игры уже после вывода войск.
Как и прежде, добавляет эксперт, главным активом РФ на этом направлении остаются антизападные сантименты, которыми они манипулируют и интегрируют в свою внешнюю коммуникацию с Африкой, в чём Запад им пока проигрывает.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2021 году США вывели свой контингент из Афганистана.
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