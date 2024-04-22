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США собираются вывести войска из страны, где РФ пытается усилить свое влияние

США собираются вывести свой контингент из Нигера, об этом сообщают американские СМИ. Как отметил в Фейсбуке политолог-международник Илья Куса, в этом случае Штаты потеряют одну из своих крупнейших военных баз в Агадасе

22 апреля 2024, 15:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Источники WSJ и NYT сообщают, что США выведут свои войска из Нигера. Возможно, отмечает политолог-международник Илья Куса, скоро Вашингтон объявит об этом официально.

США собираются вывести войска из страны, где РФ пытается усилить свое влияние

Военные США в Нигере

Он напомнил, что переговоры с нигерскими военными по этому поводу шли с прошлого года, а 17 марта военная хунта Нигера разорвала оборонный договор с США, по которому они присутствуют в стране.

"Если всё так, то Штаты потеряют одну из своих крупнейших военных баз в Агадесе, где стоят их БПЛА, использовавшиеся для разведки и борьбы с региональными террористическими организациями",
- отметил Куса.

По его словам, когда в августе 2023 года в Нигере произошёл антифранцузский переворот, Штаты надеялись сохранить свое присутствие, и вели интенсивные переговоры с военными, пока французов выпихивали из страны. Видимо, им не удалось договориться о сохранении своего контингента, добавил эксперт.

"С другой стороны, посольство США в Нигере остается и будет продолжать работу. Думаю, что и экономическое сотрудничество никуда не денется. В конце концов, Штатам нужно хоть какое-то присутствие в Сахеле, и если не военными, но другими методами можно сохранить свое влияние. К тому же, всегда можно действовать через партнеров по региону, например, Марокко",
- считает Куса.

По его мнению, уход США из Нигера не будет катастрофическим для Вашингтона, и сильно не повлияет на их глобальные позиции. Всё будет зависеть, скорее, от международной игры уже после вывода войск.

"Силовой вакуум в Нигере будут заполнять турки, россияне, возможно, аравийские монархии. Россия активно взялась за Нигер после переворота, пытаясь включить его в свою региональную с сетку влияния, которую сейчас перестраивают под проекты "Африканского корпуса",
— говорит Куса.

Как и прежде, добавляет эксперт, главным активом РФ на этом направлении остаются антизападные сантименты, которыми они манипулируют и интегрируют в свою внешнюю коммуникацию с Африкой, в чём Запад им пока проигрывает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2021 году США вывели свой контингент из Афганистана.




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Источник: https://www.facebook.com/iliya.kusa.71/posts/pfbid02Xj79F1m4Do2dDBe31BxpU25VqbrV1DsLqdMYNdWV3jREog1bEYaaTtTx2o5G8t8Ml
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