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Опубликовано фото последнего военного США, который покинул Афганистан (ФОТО)

США завершили вывод своего контингента из Афганистана

сегодня, 16:48
Автор:

Денис Подставной

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки (США) опубликовало фото последнего американского солдата, который покинул Афганистан. Снимок был опубликован на официальной странице оборонного ведомства в социальной сети Twitter.

Опубликовано фото последнего военного США, который покинул Афганистан (ФОТО)

Иллюстрация: nbcnews.com

США завершили вывод своего контингента из Афганистана, последние военные самолеты покинули страну в понедельник 30 августа. 

Последним военнослужащим США, который покинул Афганистан, стал генерал-майор Крис Донахью. Он запечатлен во время посадки на борт самолета Boeing C-17 в международном аэропорту столицы Афганистана. Крис Донахью является командующим 82-й воздушно-десантной дивизией.

Опубликовано фото последнего военного США, который покинул Афганистан (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/DeptofDefense

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что по аэропорту Кабула был нанесён ракетный удар. Пять ракет были перехвачены с помощью системы противоракетной обороны C-RAM, которая была установлена на территории аэропорта. Ответственность за атаку взяла группировка "Исламское государство". В сообщении, распространённом террористами указывается, что они совершили обстрел аэропорта с помощью шести ракет "Катюша". Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал, что украинские солдаты провели смелую операцию на территории Афганистана. Военнослужащие пешком вышли с аэропорта Кабула, разыскали афганцев, которые нуждались в эвакуации, а затем провели их к самолету. Эвакуированными были переводчики, которые работали с международными СМИ и военными Канады. Самолет с ними приземлился в столице Украины. Подробнее читайте в нашей статье. 


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Источник: https://twitter.com/DeptofDefense/status/1432492782837501956
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