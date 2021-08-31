Опубликовано фото последнего военного США, который покинул Афганистан (ФОТО)

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки (США) опубликовало фото последнего американского солдата, который покинул Афганистан. Снимок был опубликован на официальной странице оборонного ведомства в социальной сети Twitter.

Иллюстрация: nbcnews.com

США завершили вывод своего контингента из Афганистана, последние военные самолеты покинули страну в понедельник 30 августа.



Последним военнослужащим США, который покинул Афганистан, стал генерал-майор Крис Донахью. Он запечатлен во время посадки на борт самолета Boeing C-17 в международном аэропорту столицы Афганистана. Крис Донахью является командующим 82-й воздушно-десантной дивизией.





Фото: twitter.com/DeptofDefense

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что по аэропорту Кабула был нанесён ракетный удар. Пять ракет были перехвачены с помощью системы противоракетной обороны C-RAM, которая была установлена на территории аэропорта. Ответственность за атаку взяла группировка "Исламское государство". В сообщении, распространённом террористами указывается, что они совершили обстрел аэропорта с помощью шести ракет "Катюша". Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал, что украинские солдаты провели смелую операцию на территории Афганистана. Военнослужащие пешком вышли с аэропорта Кабула, разыскали афганцев, которые нуждались в эвакуации, а затем провели их к самолету. Эвакуированными были переводчики, которые работали с международными СМИ и военными Канады. Самолет с ними приземлился в столице Украины. Подробнее читайте в нашей статье.

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