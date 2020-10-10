США сократили объемы добычи нефти до минимального уровня за последние 15 лет: причины

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Татьяна Веремеева
Мощный ураган "Дельта" нанес сильнейший за последние 15
лет удар по добыче энергоресурсов на шельфе Мексиканского залива в США,
остановив большую часть добычи нефти в регионе и почти две трети добычи
природного газа. Об этом пишет Reuters.
Фото: Reuters
Фьючерсы на природный газ в США выросли на 4,5% в пятницу
и были на пути к закрытию на самом высоком уровне с ноября 2019 года.
Рабочие эвакуировались из 281 объекта на шельфе
Мексиканского залива, а производители переместили 14 буровых установок подальше
от эпицентра урагана.
Сила урагана будет уменьшаться по мере приближения к
побережью, но, как ожидается, он останется штормом категории 2 по 5-ступенчатой
шкале Саффира-Симпсона, когда достигнет побережья. Ураган принесет штормовую
волну высотой 1,2-3,3 метра на побережье вблизи выхода на сушу, сообщает NHC.
Помимо нефти, производители остановили почти 62% добычи
природного газа в регионе. На шельфовых месторождениях Мексиканского залива
добывается около 15% сырой нефти США и 5% природного газа.
Total в четверг начала закрывать нефтеперерабатывающие
установки на своем нефтеперерабатывающем заводе в Порт-Артуре, штат Техас,
мощностью 225 500 баррелей в сутки из-за угрозы со стороны урагана Дельта.
Напомним, в первый
день октября цены на нефть резко пошли вниз. "Комментарии"
узнали у экспертов, с чем это связано и к чему может привести.
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