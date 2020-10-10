США сократили объемы добычи нефти до минимального уровня за последние 15 лет: причины

Мощный ураган "Дельта" нанес сильнейший за последние 15 лет удар по добыче энергоресурсов на шельфе Мексиканского залива в США, остановив большую часть добычи нефти в регионе и почти две трети добычи природного газа. Об этом пишет Reuters.



Фото: Reuters

Фьючерсы на природный газ в США выросли на 4,5% в пятницу и были на пути к закрытию на самом высоком уровне с ноября 2019 года.

Рабочие эвакуировались из 281 объекта на шельфе Мексиканского залива, а производители переместили 14 буровых установок подальше от эпицентра урагана.

Сила урагана будет уменьшаться по мере приближения к побережью, но, как ожидается, он останется штормом категории 2 по 5-ступенчатой шкале Саффира-Симпсона, когда достигнет побережья. Ураган принесет штормовую волну высотой 1,2-3,3 метра на побережье вблизи выхода на сушу, сообщает NHC.

Помимо нефти, производители остановили почти 62% добычи природного газа в регионе. На шельфовых месторождениях Мексиканского залива добывается около 15% сырой нефти США и 5% природного газа.

Total в четверг начала закрывать нефтеперерабатывающие установки на своем нефтеперерабатывающем заводе в Порт-Артуре, штат Техас, мощностью 225 500 баррелей в сутки из-за угрозы со стороны урагана Дельта.

Напомним, в первый день октября цены на нефть резко пошли вниз. "Комментарии" узнали у экспертов, с чем это связано и к чему может привести.

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