США создали группу для расследования военных преступлений рф: ею будет руководить охотник за нацистами

Соединенные Штаты образовали группу, которая займется расследованием военных преступлений солдат РФ на украинской территории. Об этом сообщает CNN , ссылаясь на заявление генпрокурора Соединенных Штатов Меррика Гарланда во время его визита в Украину.

Эли Розенбаум (фото из открытых источников)

Глава американской прокуратуры отметил, что главная цель новообразованной группы – это привлечение к ответственности российских военнослужащих, совершивших зверства на украинской территории.

Как отметил генпрокурор США, группу будет возглавлять известный в американском Минюсте охотник за нацистами Эли Розенбаум. Сюда будут входить эксперты по расследованиям, деятельность которых связана с нарушением прав человека и расследованием военных преступлений.

Еще Гарланд сообщил, что руководитель группы Розенбаум стал известен из-за лишения гражданства и депортации более сотни нацистов, проживавших на американской территории.

Также американское Министерство юстиции отправит еще троих представителей американской прокуратуры для помощи в консультировании Украины.

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