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США срочно ищут возможность передать Украине активы РФ: детали

В западных странах заморожены около 300 миллиардов долларов, принадлежавших РФ

сегодня, 22:07
Автор:
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Марьян Ощановский
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Администрация Джо Байдена в срочном порядке начала переговоры с европейскими и другими партнерами о возможности передать Украине замороженные в этих странах российские государственные активы. В частности, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов Центрального банка РФ. Об этом пишет газета The New York Times, передает портал "Комментарии".

США срочно ищут возможность передать Украине активы РФ: детали

Российские активы могут передать Украине. Фото из открытых источников

По информации газеты, в последние несколько недель активизировались переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами по передаче российских активов для помощи Украине.

Как рассказали источники газеты, Белый дом начал давить на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию. Администрация Джо Байдена требует от этих стран до конца февраля 2024 г. разработать стратегию конфискации и передачи Киеву замороженных активов РФ.

Издание утверждает, что вопрос стал "предметом острых дискуссий" между государствами. В частности, правительства стран обсуждают, на какие нужды могут быть направлены российские активы – на восстановление Украины или помощь Вооруженным силам Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время полномасштабного вторжения России одним из худших и бестолковых правительственных ведомств стало Министерство по делам ветеранов, считает заместитель 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер рассказал, что за последние несколько месяцев ветеранская община подняла кучу вопросов, провалившихся Министерством: от реабилитации воинов до строительства военного кладбища. Майор ВСУ уверен, что Юлия Лапутина должна уйти в отставку после того, как зарекомендовала себя как неэффективный управленец.



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Источник: https://www.nytimes.com/international/
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