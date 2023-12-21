Администрация Джо Байдена в срочном порядке начала переговоры с европейскими и другими партнерами о возможности передать Украине замороженные в этих странах российские государственные активы. В частности, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов Центрального банка РФ. Об этом пишет газета The New York Times, передает портал "Комментарии".

Российские активы могут передать Украине. Фото из открытых источников

По информации газеты, в последние несколько недель активизировались переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами по передаче российских активов для помощи Украине.

Как рассказали источники газеты, Белый дом начал давить на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию. Администрация Джо Байдена требует от этих стран до конца февраля 2024 г. разработать стратегию конфискации и передачи Киеву замороженных активов РФ.

Издание утверждает, что вопрос стал "предметом острых дискуссий" между государствами. В частности, правительства стран обсуждают, на какие нужды могут быть направлены российские активы – на восстановление Украины или помощь Вооруженным силам Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время полномасштабного вторжения России одним из худших и бестолковых правительственных ведомств стало Министерство по делам ветеранов, считает заместитель 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер рассказал, что за последние несколько месяцев ветеранская община подняла кучу вопросов, провалившихся Министерством: от реабилитации воинов до строительства военного кладбища. Майор ВСУ уверен, что Юлия Лапутина должна уйти в отставку после того, как зарекомендовала себя как неэффективный управленец.