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США срочно перебрасывают морпехов к Балтике: что происходит

Американские военнослужащие присоединятся к финским силам в рамках миссии Baltic Sentry

2 октября 2026, 07:12
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Кравцев Сергей

США направят в Балтийский регион специализированную группу морской пехоты для поддержки миссии НАТО Baltic Sentry. Речь идет примерно о 40 военнослужащих 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты, базирующегося в Кэмп-Лежене в Северной Каролине.

США срочно перебрасывают морпехов к Балтике: что происходит

Войска США. Фото: из открытых источников

Американские морпехи будут действовать совместно с финскими военнослужащими. Их основными задачами станут наблюдение за обстановкой в Балтийском море и тактическая разведка. Для этого подразделение получит малые беспилотные летательные аппараты и специальные датчики, предназначенные для работы в прибрежной зоне.

Собранные средства наблюдения данные будут передаваться в общую оперативную систему НАТО. Это должно повысить осведомленность союзников о происходящем в регионе и обеспечить более оперативный обмен информацией о потенциальных угрозах.

Отдельное внимание в рамках миссии уделяется защите критически важной подводной инфраструктуры. Baltic Sentry была запущена НАТО в январе 2025 года на фоне инцидентов с повреждением энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море. В рамках инициативы союзники используют корабли, авиацию, беспилотные системы и другие средства наблюдения.

Командующий Корпусом морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Дэниел Шипли заявил, что участие американского подразделения демонстрирует способность США быстро перебрасывать специализированные силы туда, где они необходимы. По его словам, совместная работа с финскими союзниками должна укрепить готовность сил и возможности реагирования в прибрежной зоне Балтийского моря.

При этом Baltic Sentry остается совместной инициативой НАТО, в которой ведущую роль в региональной морской безопасности выполняют европейские союзники. Их действия координируются через Объединенное командование ОВС НАТО в Брунссуме и Морское командование НАТО, тогда как американские морпехи предоставляют специализированные разведывательные возможности.

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Источник: https://www.war.gov/News/News-Stories/Article/Article/4616721/marines-to-support-nato-security-initiative-in-baltic-sea/
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