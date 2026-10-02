США терміново перекидають морпіхів до Балтики: що відбувається

США направлять до Балтійського регіону спеціалізовану групу морської піхоти для підтримки місії НАТО Baltic Sentry. Йдеться приблизно про 40 військовослужбовців 2-го розвідувального батальйону 2-ї дивізії морської піхоти, що базується в Кемп-Лежені в Північній Кароліні.

Військові США. Фото: з відкритих джерел

Американські морпіхи діятимуть спільно з фінськими військовослужбовцями. Їх основними завданнями стануть спостереження за обстановкою у Балтійському морі та тактична розвідка. Для цього підрозділ отримає малі безпілотні літальні апарати та спеціальні датчики, призначені для роботи у прибережній зоні.

Зібрані засоби спостереження дані будуть передаватися до загальної оперативної системи НАТО. Це має підвищити обізнаність союзників про те, що відбувається в регіоні, та забезпечити більш оперативний обмін інформацією про потенційні загрози.

Окрема увага в рамках місії приділяється захисту критично важливої підводної інфраструктури. Baltic Sentry було запущено НАТО у січні 2025 року на тлі інцидентів із пошкодженням енергетичних та комунікаційних кабелів у Балтійському морі. У рамках ініціативи союзники використовують кораблі, авіацію, безпілотні системи та інші засоби спостереження.

Командувач Корпусом морської піхоти США в Європі та Африці генерал-майор Деніел Шиплі заявив, що участь американського підрозділу демонструє здатність США швидко перекидати спеціалізовані сили туди, де вони потрібні. За його словами, спільна робота з фінськими союзниками має зміцнити готовність сил та можливості реагування у прибережній зоні Балтійського моря.

При цьому Baltic Sentry залишається спільною ініціативою НАТО, де провідну роль у регіональній морській безпеці виконують європейські союзники. Їхні дії координуються через Об'єднане командування ОЗС НАТО в Брунсумі та Морське командування НАТО, тоді як американські морпіхи надають спеціалізовані розвідувальні можливості.

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