США столкнулись с критической проблемой после войны с Ираном: что срочно ищет Пентагон

После масштабных военных операций и резкого расхода высокоточного оружия Соединенные Штаты начали экстренно наращивать поиски вольфрама – одного из ключевых металлов современной военной промышленности. Как сообщает NBC News, Вашингтон оказался в уязвимом положении, поскольку более 80% мирового производства этого стратегического ресурса контролирует Китай.

США. Фото: из открытых источников

Вольфрам считается незаменимым компонентом для производства крылатых ракет Tomahawk, систем ПВО Patriot, бронебойных снарядов, авиационных боеприпасов и техники для уничтожения укрепленных объектов. Однако проблема заключается в том, что США фактически потеряли собственную отрасль добычи этого металла еще много лет назад.

Последняя коммерческая вольфрамовая шахта в Америке прекратила работу еще в 2015 году. С тех пор страна зависела от иностранных поставок и переработки, прежде всего связанных с Китаем. Теперь, на фоне роста глобальной напряженности и истощения арсеналов, Белый дом вынужден срочно искать альтернативные источники.

Одним из главных направлений стала Южная Корея, где американская компания Almonty Industries возобновляет работу шахты Сандон, закрытой более трех десятилетий назад из-за давления дешевого китайского экспорта. Глава компании Льюис Блэк прямо назвал вольфрам “военным металлом”, без которого невозможно поддерживать современную оборонную промышленность.

Дополнительную тревогу вызывает то, что вольфрам необходим не только армии. Он активно используется в производстве полупроводников, аккумуляторов, смартфонов и другой высокотехнологичной продукции, а значит мировой спрос продолжает стремительно расти.

Ситуацию осложнило и решение Китая ограничить экспорт ряда критически важных минералов, включая вольфрам. После этого цены на мировом рынке резко выросли, а в США заговорили о необходимости заново создавать целую индустрию – от добычи до подготовки специалистов.

Администрация Дональда Трампа уже объявила о формировании стратегического резерва критических минералов на 12 миллиардов долларов и поддержке новых проектов в союзных странах, включая крупный завод в Казахстане. Однако эксперты предупреждают: даже при масштабных инвестициях Западу понадобятся десятилетия, чтобы избавиться от зависимости от Пекина.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европа начала "тихий развод" со США: союзники Трампа меняют курс.