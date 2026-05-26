США зіткнулися з критичною проблемою після війни з Іраном: що терміново шукає Пентагон

Після масштабних військових операцій та різкої витрати високоточної зброї Сполучені Штати почали негайно нарощувати пошуки вольфраму – одного з ключових металів сучасної військової промисловості. Як повідомляє NBC News, Вашингтон опинився у вразливому становищі, оскільки понад 80% світового виробництва цього стратегічного ресурсу контролює Китай.

Вольфрам вважається незамінним компонентом для виробництва крилатих ракет Tomahawk, систем ППО Patriot, бронебійних снарядів, авіаційних боєприпасів та техніки для знищення укріплених об'єктів. Проте проблема полягає в тому, що США фактично втратили власну галузь видобутку цього металу ще багато років тому.

Остання комерційна вольфрамова шахта в Америці припинила роботу ще 2015 року. З того часу країна залежала від іноземних поставок та переробки, передусім пов'язаних із Китаєм. Тепер, на тлі зростання глобальної напруженості та виснаження арсеналів, Білий дім змушений терміново шукати альтернативні джерела.

Одним із головних напрямків стала Південна Корея, де американська компанія Almonty Industries відновлює роботу шахти Сандон, закритої понад три десятиліття тому через тиск дешевого китайського експорту. Глава компанії Льюїс Блек прямо назвав вольфрам "військовим металом", без якого неможливо підтримувати сучасну оборонну промисловість.

Додаткову тривогу викликає те, що вольфрам необхідний як армії. Він активно використовується у виробництві напівпровідників, акумуляторів, смартфонів та іншої високотехнологічної продукції, а отже світовий попит продовжує стрімко зростати.

Ситуацію ускладнило рішення Китаю обмежити експорт низки критично важливих мінералів, включаючи вольфрам. Після цього ціни на світовому ринку різко зросли, а США заговорили про необхідність заново створювати цілу індустрію – від видобутку до підготовки фахівців.

Адміністрація Дональда Трампа вже оголосила про формування стратегічного резерву критичних мінералів на 12 мільярдів доларів та підтримку нових проектів у союзних країнах, включаючи великий завод у Казахстані. Проте експерти попереджають: навіть за масштабних інвестицій Заходу знадобляться десятиліття, щоб позбутися залежності від Пекіна.

