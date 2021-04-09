США стремятся к глобальному налоговому соглашению

Администрация главы овального кабинета Джо Байдена выдвинула новые предложения по налогообложению транснациональных компаний в попытке заключить международное соглашение, направленное на сокращение уклонения от уплаты налогов, особенно со стороны крупных фармацевтических и технологических компаний, пишет marketwatch.com.

США (фото из открытых источников)

Администрация стремится ограничить количество компаний, которые подпадут под соглашение, что решит проблему налогообложения доходов, местонахождение которых трудно подтвердить. В настоящее время США предлагают новый подход, основанный на размере и прибыли компаний, а не на характеристиках бизнеса.

Предложение сосредоточит внимание на новых налоговых правилах менее чем на 100 компаниях, которые являются очень крупными и имеют высокую прибыль. План администрации не устанавливает конкретных пороговых значений дохода или прибыли, и эти цифры будут частью международных переговоров в ближайшие месяцы, сказал человек, знакомый с предложением.

В случае принятия американский подход избавит сотни других корпораций, которые пострадали бы от предыдущего предложения, что повлияло бы на крупные, ориентированные на потребителей предприятия в более широком смысле.

Вашингтон надеется, что его предложение поможет завершить международные переговоры, которые возникли после раскрытия информации такими компаниями, как Facebook и Amazon.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект № 5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Помимо этого, парламент принял в первом чтении законопроекты №5355 и №5356 из пакета проектов закона о налоговой амнистии.

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