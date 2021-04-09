США стремятся к глобальному налоговому соглашению

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Администрация
главы овального кабинета Джо Байдена выдвинула новые предложения по
налогообложению транснациональных компаний в попытке заключить международное
соглашение, направленное на сокращение уклонения от уплаты налогов, особенно со
стороны крупных фармацевтических и технологических компаний, пишет
marketwatch.com.
США (фото из открытых источников)
Администрация
стремится ограничить количество компаний, которые подпадут под соглашение, что решит проблему налогообложения доходов, местонахождение которых трудно
подтвердить. В настоящее время США предлагают новый подход, основанный на
размере и прибыли компаний, а не на характеристиках бизнеса.
Предложение
сосредоточит внимание на новых налоговых правилах менее чем на 100 компаниях,
которые являются очень крупными и имеют высокую прибыль. План администрации не
устанавливает конкретных пороговых значений дохода или прибыли, и эти цифры
будут частью международных переговоров в ближайшие месяцы, сказал человек,
знакомый с предложением.
В случае
принятия американский подход избавит сотни других корпораций, которые
пострадали бы от предыдущего предложения, что повлияло бы на крупные,
ориентированные на потребителей предприятия в более широком смысле.
Вашингтон надеется, что его предложение поможет завершить международные переговоры, которые возникли после раскрытия информации такими компаниями, как Facebook и Amazon.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект № 5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Помимо этого, парламент принял в первом чтении законопроекты №5355 и №5356 из пакета проектов закона о налоговой амнистии.
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