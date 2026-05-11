Главная Новости Мир США США стягивают разведку в Кубу: над островом кружат самолеты перед большой операцией
НОВОСТИ

США стягивают разведку в Кубу: над островом кружат самолеты перед большой операцией

Пентагон резко нарастил полеты шпионских самолетов и дронов у кубинского побережья: аналитики видят сценарий, который уже предшествовал ударам по Венесуэле и Ирану

11 мая 2026, 12:05
Кравцев Сергей

Соединенные Штаты резко активизировали военную разведку вблизи Кубы. За последнюю неделю американские военные самолеты и беспилотники осуществили не менее 25 миссий у острова, что вызвало волну предположений о возможной подготовке Вашингтона к масштабной операции в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные сервисов авиационного мониторинга.

Наибольшая активность фиксировалась вблизи Гаваны и Сантьяго-де-Кубы. Некоторые самолеты подходили менее чем на 40 миль к кубинскому побережью – это считается чрезвычайно близкой дистанцией для подобных операций.

Пентагон привлек к миссии одну из самых мощных разведывательных техник. Основную часть полетов выполняли морские патрульные самолеты P-8A Poseidon, предназначенные для сбора разведданных и наблюдения. Также в небе была замечена RC-135V Rivet Joint – специализированные самолеты радиоэлектронной разведки, которые перехватывают сигналы и анализируют военную активность.

Кроме того, США подняли в воздух стратегические беспилотники MQ-4C Triton. Эти аппараты могут часами вести наблюдения с большой высоты и контролировать огромные территории.

Аналитики обращают внимание, что подобное наращивание воздушной разведки уже неоднократно предшествовало силовым сценариям США. Похожая активность наблюдалась перед операциями против Венесуэлы и Ирана. Именно после концентрации американских разведчиков у Венесуэлы Вашингтон перешел к жестким действиям против режима Николаса Мадуро.

Аналогичная тактика применялась и перед ударами США и Израиля по целям в Иране. Тогда американские военные использовали те же типы самолетов и беспилотников, которые сейчас работают у Кубы.

На этом фоне эксперты все чаще говорят о возможной эскалации в Карибском регионе. Вашингтон официально не объясняет причины резкого всплеска активности, но масштабы сделки уже вызывают серьезную обеспокоенность как в Гаване, так и среди международных наблюдателей.

Читайте на портале "Комментарии" — день, когда может все решиться: что известно о переговорах Трампа и Си.




Источник: https://edition.cnn.com/2026/05/10/americas/us-spy-flights-cuba-latam-intl
