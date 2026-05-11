США стягують розвідку до Куби: над островом кружляють літаки перед великою операцією

Сполучені Штати різко активізували військову розвідку поблизу Куби. За останній тиждень американські військові літаки та безпілотники здійснили щонайменше 25 місій біля острова, що викликало хвилю припущень про можливу підготовку Вашингтона до масштабної операції в регіоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані сервісів авіаційного моніторингу.

Найбільша активність фіксувалася поблизу Гавани та Сантьяго-де-Куби. Деякі літаки підходили менш ніж на 40 миль до кубинського узбережжя – це вважається надзвичайно близькою дистанцією для подібних операцій.

Пентагон залучив до місій одну з найпотужніших розвідувальних технік. Основну частину польотів виконували морські патрульні літаки P-8A Poseidon, призначені для збору розвідданих і спостереження. Також у небі помітили RC-135V Rivet Joint – спеціалізовані літаки радіоелектронної розвідки, які перехоплюють сигнали та аналізують військову активність.

Окрім цього, США підняли в повітря стратегічні безпілотники MQ-4C Triton. Ці апарати здатні годинами вести спостереження з великої висоти та контролювати величезні території.

Аналітики звертають увагу, що подібне нарощування повітряної розвідки вже неодноразово передувало силовим сценаріям США. Схожа активність спостерігалася перед операціями проти Венесуели та Ірану. Саме після концентрації американських розвідників біля Венесуели Вашингтон перейшов до жорстких дій проти режиму Ніколаса Мадуро.

Аналогічна тактика застосовувалася й перед ударами США та Ізраїлю по цілях в Ірані. Тоді американські військові використовували ті самі типи літаків і безпілотників, які зараз працюють біля Куби.

На цьому тлі експерти дедалі частіше говорять про можливу ескалацію в Карибському регіоні. Вашингтон офіційно не пояснює причини різкого сплеску активності, але масштаби операції вже викликають серйозне занепокоєння як у Гавані, так і серед міжнародних спостерігачів.

