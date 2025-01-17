США тайно инвестировали $1,5 млрд в производство дронов в Украине, — The New York Times

После контрнаступления Украины в 2023 году США значительно усилили свою поддержку украинских производителей беспилотников, осуществив масштабные инвестиции в развитие этой сферы, сообщает The New York Times.

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По словам Джейка Салливана, советника по национальной безопасности США, беспилотники стали чрезвычайно важными для военных действий в Украине и будут иметь критическое значение для будущих конфликтов.

Американская помощь включала финансирование для поддержки производителей БПЛА, а также для закупки необходимых компонентов. Кроме того, США направили разведывательных специалистов в Украину для помощи в разработке национальной программы по производству беспилотников.

После начала украинского контрнаступления в 2023 году США быстро увеличили поддержку украинских производителей беспилотников. Кроме финансовой помощи, администрация Байдена активно работала над налаживанием сотрудничества между американскими и украинскими технологическими компаниями.

В сентябре прошлого года Пентагон выделил 800 миллионов долларов для закупки комплектующих и финансирования производства БПЛА в Украину.

Американские чиновники отметили, что эти инвестиции значительно повысили эффективность и боевую мощь украинских беспилотников. В частности, морские БПЛА помогли уничтожить четверть российского Черноморского флота, а беспилотники на передовой способствовали замедлению российских войск на востоке Украины.

Джейк Салливан также подчеркнул, что опыт, приобретенный в ходе развития украинской индустрии БПЛА, стал "бесценным уроком", который администрация Байдена стала применять для усовершенствования оборонной промышленности США.

Ранее "Комментарии" писали, что в сеть попала сводная таблица контактных данных украинских производителей беспилотников, что привело к утечке имен, контактов и адресов людей, связанных с производством. Теперь эта информация доступна для всех, включая российскую сторону.