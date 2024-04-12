Из-за неспособности поддержать Украину на фоне наступления РФ США стремительно теряют доверие стратегических партнеров в Европе и Азии.

Стратегические партнеры все меньше доверяют Штатам. Фото из открытых источников

Соответствующие выводы делает военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров.

Издание пишет, что "неоказанием помощи Украине США уничтожают свое положение гаранта безопасности", что с каждым днем "становится не просто очевидным, а максимально публичным на уровне высших государственных инстанций".

Сообщается, что первым сигналом для Вашингтона должна была стать недавняя речь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на форуме Европы, где он заявил, что "ЕС больше не может полагаться на США как на гаранта европейской безопасности, а 75-летняя парадигма обороноспособности рассыпается на глазах".

Отмечается, что второй аналогичный сигнал был озвучен представителем Японии — премьер-министр страны Фумио Кисида, выступая в Конгрессе США, прямо упрекнул американских парламентариев из-за неоказания помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти не понимают важности демобилизации, потому что в Офисе президента нет людей с настоящим боевым опытом, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник. "Если бы генералы шли в посадки выполнять свои приказы, они были бы более благосклонны к демобилизации. Если бы в Офисе президента были люди с настоящим боевым опытом, они умели бы объяснить солдату свои гениальные управленческие решения", — подчеркнул офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Вооруженные силы Украины пока хоть как-то не приблизились к уничтожению наступательного потенциала российской армии. По мнению обозревателя британского журнала Spectator Оуэна Мэтьюза, успешные удары украинских дронов по территории РФ и даже уничтожение Крымского моста не остановят наступление РФ. Он считает, что Россия на переговорах, если они все же состоятся, не будет уступать восторженным регионам.