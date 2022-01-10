США требуют от Казахстана решения проблемы мирным путем: почему Запад против военной помощи России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, 9 января, что Вашингтон ищет ответы от казахстанских официальных лиц по поводу того, почему им нужно призвать возглавляемые Россией силы безопасности для урегулирования внутренних беспорядков. Об этом сообщает Reuters.

Протесты в Казахстане - фото из открытых источников

"У нас есть реальные вопросы о том, почему они вынуждены просить помощи у организации, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснения по этому поводу ", — сказал Блинкен в интервью в эфире CNN "Состояние Союза", добавив, что Казахстан должен иметь возможность справиться с протестами мирным путем.

Власти Казахстана заявили в воскресенье, 9 января, что стабилизировали ситуацию в стране после самой смертоносной вспышки насилия за 30 лет независимости, а войска возглавляемого Россией военного альянса охраняли "стратегические объекты".

На прошлой неделе Россия ввела войска, а правительство Казахстана санкционировало использование смертельной силы для подавления беспорядков.

"Приказ о стрельбе, если он существует, неправильный и должен быть отменен", — сказал Блинкен в эфире ABC "This Week".

Блинкен заявил в пятницу, что Казахстану возможно трудно избавиться от русских войск, что вызвало гневный ответ России.

"Один из уроков недавней истории состоит в том, что как только россияне оказались в вашем доме, иногда очень тяжело заставить их уйти", – сказал Блинкен.

Россия гневно ответила в субботу, 8 января, заявив, что Соединенные Штаты должны подумать о собственном вмешательстве в такие страны как Вьетнам и Ирак.

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то ему следует учесть следующее: когда американцы в вашем доме бывает тяжело остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", – говорится в сообщении российского МИД в Telegram.

В министерстве заявили, что размещение в Казахстане было законным ответом на запрос Казахстана о поддержке Организации договора о коллективной безопасности, союзе бывших советских государств, в состав которого входит Россия.

Как сообщали ранее, председатель дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил о готовности ЕС помочь в урегулировании кризиса в Казахстане.

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