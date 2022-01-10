США требуют от Казахстана решения проблемы мирным путем: почему Запад против военной помощи России

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, 9 января, что Вашингтон ищет ответы от казахстанских официальных лиц по поводу того, почему им нужно призвать возглавляемые Россией силы безопасности для урегулирования внутренних беспорядков. Об этом сообщает Reuters.
Протесты в Казахстане - фото из открытых источников
Власти Казахстана заявили в воскресенье, 9 января, что стабилизировали ситуацию в стране после самой смертоносной вспышки насилия за 30 лет независимости, а войска возглавляемого Россией военного альянса охраняли "стратегические объекты".
На прошлой неделе Россия ввела войска, а правительство Казахстана санкционировало использование смертельной силы для подавления беспорядков.
Блинкен заявил в пятницу, что Казахстану возможно трудно избавиться от русских войск, что вызвало гневный ответ России.
Россия гневно ответила в субботу, 8 января, заявив, что Соединенные Штаты должны подумать о собственном вмешательстве в такие страны как Вьетнам и Ирак.
В министерстве заявили, что размещение в Казахстане было законным ответом на запрос Казахстана о поддержке Организации договора о коллективной безопасности, союзе бывших советских государств, в состав которого входит Россия.
Как сообщали ранее, председатель дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил о готовности ЕС помочь в урегулировании кризиса в Казахстане.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости