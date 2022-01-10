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США требуют от Казахстана решения проблемы мирным путем: почему Запад против военной помощи России

США ждут ответ от Казахстана по поводу потребности в российских войсках

сегодня, 12:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, 9 января, что Вашингтон ищет ответы от казахстанских официальных лиц по поводу того, почему им нужно призвать возглавляемые Россией силы безопасности для урегулирования внутренних беспорядков. Об этом сообщает Reuters.

США требуют от Казахстана решения проблемы мирным путем: почему Запад против военной помощи России

Протесты в Казахстане - фото из открытых источников

"У нас есть реальные вопросы о том, почему они вынуждены просить помощи у организации, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснения по этому поводу", — сказал Блинкен в интервью в эфире CNN "Состояние Союза", добавив, что Казахстан должен иметь возможность справиться с протестами мирным путем.

Власти Казахстана заявили в воскресенье, 9 января, что стабилизировали ситуацию в стране после самой смертоносной вспышки насилия за 30 лет независимости, а войска возглавляемого Россией военного альянса охраняли "стратегические объекты".

На прошлой неделе Россия ввела войска, а правительство Казахстана санкционировало использование смертельной силы для подавления беспорядков.

"Приказ о стрельбе, если он существует, неправильный и должен быть отменен", — сказал Блинкен в эфире ABC "This Week".

Блинкен заявил в пятницу, что Казахстану возможно трудно избавиться от русских войск, что вызвало гневный ответ России.

"Один из уроков недавней истории состоит в том, что как только россияне оказались в вашем доме, иногда очень тяжело заставить их уйти", – сказал Блинкен.

Россия гневно ответила в субботу, 8 января, заявив, что Соединенные Штаты должны подумать о собственном вмешательстве в такие страны как Вьетнам и Ирак.

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то ему следует учесть следующее: когда американцы в вашем доме бывает тяжело остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", – говорится в сообщении российского МИД в Telegram.

В министерстве заявили, что размещение в Казахстане было законным ответом на запрос Казахстана о поддержке Организации договора о коллективной безопасности, союзе бывших советских государств, в состав которого входит Россия.

Как сообщали ранее, председатель дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил о готовности ЕС помочь в урегулировании кризиса в Казахстане.


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Источник: https://www.reuters.com/world/us-seeks-answers-kazakhstan-need-russian-led-troops-2022-01-09/
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