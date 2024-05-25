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США требуют от РФ объяснений: какой шаг Кремля вывел из себя Вашингтон

Вашингтон ждет от Москвы объяснений из-за ее планов "подвинуть" границы в Балтийском море

сегодня, 13:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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США требуют, чтобы Россия предоставила объяснения относительно так называемого "изменения" границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) сообщил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер.

США требуют от РФ объяснений: какой шаг Кремля вывел из себя Вашингтон

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Спикер заявил, что США солидарны с партнерами из НАТО и ЕС по действиям России и ее провокациям на границе с Балтией.

Госдеп США требует от Москвы объяснений по поводу ее "приказа".

"Сейчас Россия сеет неразбериху на границах НАТО/ЕС. Мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря перед лицом последних провокаций и призываем Россию объяснить свои действия", — отметил Мэтью Миллер.

Чиновник также добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией с союзниками. 

Отметим, Россия якобы решила в одностороннем порядке "изменить" морские границы России с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Соответствующий проект появился 21 мая на сайте российского правительства, а потом был удален. Но шума успел наделать. Финляндия напомнила о конвенции ООН по морскому праву, а также отметила, что внесение путаницы – это еще и гибридное влияние, которое так любит РФ. В литовском МИД заявили, что речь идет о сознательной провокации и эскалации со стороны России, на которую должен быть твердый ответ от НАТО и ЕС. Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон призвал НАТО "проснуться" – и доказать способность адекватно реагировать на угрозы. Эксперты проанализировали происходящее специально для портала "Комментарии".




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Источник: https://x.com/StateDeptSpox/status/1794148978894008525
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