США требуют от РФ объяснений: какой шаг Кремля вывел из себя Вашингтон

США требуют, чтобы Россия предоставила объяснения относительно так называемого "изменения" границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) сообщил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Спикер заявил, что США солидарны с партнерами из НАТО и ЕС по действиям России и ее провокациям на границе с Балтией.

Госдеп США требует от Москвы объяснений по поводу ее "приказа".

"Сейчас Россия сеет неразбериху на границах НАТО/ЕС. Мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря перед лицом последних провокаций и призываем Россию объяснить свои действия", — отметил Мэтью Миллер.

Чиновник также добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией с союзниками.

Отметим, Россия якобы решила в одностороннем порядке "изменить" морские границы России с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Соответствующий проект появился 21 мая на сайте российского правительства, а потом был удален. Но шума успел наделать. Финляндия напомнила о конвенции ООН по морскому праву, а также отметила, что внесение путаницы – это еще и гибридное влияние, которое так любит РФ. В литовском МИД заявили, что речь идет о сознательной провокации и эскалации со стороны России, на которую должен быть твердый ответ от НАТО и ЕС. Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон призвал НАТО "проснуться" – и доказать способность адекватно реагировать на угрозы. Эксперты проанализировали происходящее специально для портала "Комментарии".



