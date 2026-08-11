США удивили своим решением по захваченным танкерам "теневого флота" РФ

Соединенные Штаты продали на металлолом два нефтяных танкера, связанные с Россией и находившиеся под санкциями. Речь идет о судах Era и Lileo, которые американские военные захватили в январе в рамках операции против нелегальных перевозок венесуэльской нефти. Об этом сообщает Reuters.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

Оба танкера приобрела дубайская компания Global Marketing Systems (GMS), специализирующаяся на утилизации судов. Сумма сделки не раскрывается. После продажи суда направили в индийский порт Аланг, где их должны разобрать.

В GMS заявили, что юридическим основанием для сделки стало решение американского суда. При этом глава компании Анил Шарма рассказал о сложностях при оформлении покупки из-за юридической неопределенности вокруг предыдущих владельцев танкеров.

Судно Era ранее называлось Bella 1 и ходило под флагом Панамы. 7 января американские военные задержали его к югу от Исландии. Перед этим береговая охрана США пыталась остановить танкер у Венесуэлы в рамках блокады экспорта нефти. Уходя через Атлантику, судно сменило название на Marinera и зарегистрировалось в России. Вашингтон утверждал, что оно перевозило подсанкционное сырье из Венесуэлы и Ирана, а его владельцем был бизнесмен из Крыма Илья Бугай.

Захват вызвал резкую реакцию Москвы. Российские власти назвали действия США незаконной силовой акцией и обвинили Вашингтон в нарушении свободы судоходства. Позднее российский МИД обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить экипаж.

Второй танкер, Lileo, ранее носил название Veronica и также находился под американскими санкциями. Во время преследования в Карибском море судно попыталось избежать задержания, сменив название на Galileo и подняв российский флаг.

Всего, по данным Reuters, в рамках морской блокады Венесуэлы американские силы захватили десять нефтяных танкеров. Суда, участвующие в подсанкционных перевозках, нередко меняют названия, флаги и владельцев, пытаясь скрыть происхождение грузов и обойти ограничения.

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