США здивували своїм рішенням щодо захоплених танкерів "тіньового флоту" РФ

Сполучені Штати продали на металобрухт два нафтові танкери, пов'язані з Росією і під санкціями. Йдеться про суди Era та Lileo, які американські військові захопили у січні в рамках операції проти нелегальних перевезень венесуельської нафти. Про це повідомляє Reuters.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

Обидва танкери придбала дубайська компанія Global Marketing Systems (GMS), що спеціалізується на утилізації суден. Сума угоди не розкривається. Після продажу суду направили до індійського порту Аланг, де їх мають розібрати.

У GMS заявили, що юридичною підставою для операції стало рішення американського суду. При цьому глава компанії Аніл Шарма розповів про складнощі при оформленні покупки через юридичну невизначеність довкола попередніх власників танкерів.

Судно Era раніше називалося Bella 1 та ходило під прапором Панами. 7 січня американські військові затримали його на південь від Ісландії. Перед цим берегова охорона США намагалася зупинити танкер у Венесуели у рамках блокади експорту нафти. Йдучи через Атлантику, судно змінило назву на Marinera та зареєструвалося в Росії. Вашингтон стверджував, що вона перевозила підсанкційну сировину з Венесуели та Ірану, а її власником був бізнесмен із Криму Ілля Бугай.

Захоплення викликало різку реакцію Москви. Російська влада назвала дії США незаконною силовою акцією та звинуватила Вашингтон у порушенні свободи судноплавства. Пізніше російське МЗС зверталося до президента США Дональда Трампа з проханням звільнити екіпаж.

Другий танкер, Lileo, раніше називався Veronica і також знаходився під американськими санкціями. Під час переслідування в Карибському морі судно спробувало уникнути затримання, змінивши назву на Galileo та піднявши російський прапор.

Загалом, за даними Reuters, у рамках морської блокади Венесуели американські сили захопили десять нафтових танкерів. Судна, що беруть участь у підсанкційних перевезеннях, нерідко змінюють назви, прапори та власників, намагаючись приховати походження вантажів та обійти обмеження.

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