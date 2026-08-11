logo_ukra

BTC/USD

63543

ETH/USD

1860.45

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США США здивували своїм рішенням щодо захоплених танкерів "тіньового флоту" РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

США здивували своїм рішенням щодо захоплених танкерів "тіньового флоту" РФ

Два нафтові танкери, затримані американськими військовими під час морської блокади Венесуели, вже відправлені до Індії на демонтаж

11 серпня 2026, 15:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сполучені Штати продали на металобрухт два нафтові танкери, пов'язані з Росією і під санкціями. Йдеться про суди Era та Lileo, які американські військові захопили у січні в рамках операції проти нелегальних перевезень венесуельської нафти. Про це повідомляє Reuters.

США здивували своїм рішенням щодо захоплених танкерів "тіньового флоту" РФ

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

Обидва танкери придбала дубайська компанія Global Marketing Systems (GMS), що спеціалізується на утилізації суден. Сума угоди не розкривається. Після продажу суду направили до індійського порту Аланг, де їх мають розібрати.

У GMS заявили, що юридичною підставою для операції стало рішення американського суду. При цьому глава компанії Аніл Шарма розповів про складнощі при оформленні покупки через юридичну невизначеність довкола попередніх власників танкерів.

Судно Era раніше називалося Bella 1 та ходило під прапором Панами. 7 січня американські військові затримали його на південь від Ісландії. Перед цим берегова охорона США намагалася зупинити танкер у Венесуели у рамках блокади експорту нафти. Йдучи через Атлантику, судно змінило назву на Marinera та зареєструвалося в Росії. Вашингтон стверджував, що вона перевозила підсанкційну сировину з Венесуели та Ірану, а її власником був бізнесмен із Криму Ілля Бугай.

Захоплення викликало різку реакцію Москви. Російська влада назвала дії США незаконною силовою акцією та звинуватила Вашингтон у порушенні свободи судноплавства. Пізніше російське МЗС зверталося до президента США Дональда Трампа з проханням звільнити екіпаж.

Другий танкер, Lileo, раніше називався Veronica і також знаходився під американськими санкціями. Під час переслідування в Карибському морі судно спробувало уникнути затримання, змінивши назву на Galileo та піднявши російський прапор.

Загалом, за даними Reuters, у рамках морської блокади Венесуели американські сили захопили десять нафтових танкерів. Судна, що беруть участь у підсанкційних перевезеннях, нерідко змінюють назви, прапори та власників, намагаючись приховати походження вантажів та обійти обмеження.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чому російські танкери досі не стали метою ЗСУ: розкрито вкрай дивну причину.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/us-sells-scrap-two-sanctioned-oil-tankers-seized-after-venezuela-raid-2026-08-10/
Теги:

Новини

Всі новини