США усиливают давление на ЧВК Вагнера, но не признают РФ государством-террористом: почему так

Государственный департамент США обнародовал новый перечень стран и организаций, нарушающих религиозные права и свободы, где фигурируют Россия и ее ЧВК “Вагнера”. Между тем, Штаты, в отличие от того же Европарламента и ряда европейских стран, не принимают решения о признании РФ государством-спонсором терроризма, государством-террористом и так далее. Почему так? И как уже принятые решения могут отразиться на РФ и ее смертоносной ЧВК? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ЧВК Вагнера. Фото: DW

Нынешняя линия Белого дома не означает, что кто-то не хочет "сливать" Путина

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поясняет:

"Действительно, Украина давно ожидает от Европы, США, всего цивилизованного мира, признания РФ государством-спонсором терроризма. Есть соответствующий прогресс на этом направлении со стороны ряда европейских стран, а также таких серьезных международных институций как Парламентская ассамблея НАТО и Европарламент. Но, безусловно, мы ожидаем решения о придании РФ соответствующего статуса со стороны США. Это будет означать для страны-агрессора конкретные негативные юридические последствия".

Однако, продолжает Петр Олещук, позиция Администрации Байдена пока состоит в том, что признавать РФ государством-спонсором терроризма в данный момент не стоит из-за возможных осложнений для определенных союзников США, которые тоже поддерживают Украину. Ведь признание придание такого статуса будет означать необходимость накладывания санкция за те или иные аспекты взаимодействия с РФ (ту же торговлю), независимо от того, кто этим занимается. А многие европейские государства, напоминает политолог, всё еще нуждаются в российских энергоресурсах. К тому же, такой шаг может поставить крест на зерновом соглашении.

"Учитывая на это, – отмечает Петр Олещук, – Белый дома пока и не принимает соответствующего решения. Хоть с призывами об этом не раз обращался президент Зеленский, хоть есть согласие на уровне Конгресса. Да и вообще – это уже определенный тренд в мире".

По мнению эксперта, нынешняя линия Белого дома не означает, что кто-то не хочет "сливать" Путина. Это скорее – геополитические реалии, на которые опирается администрация Байдена.

"Украине необходимо продолжать разъяснения о важности предоставления РФ данного статуса, – считает Петр Олещук. – Тем более, что россияне и далее занимаются откровенным терроризмом. Думаю, США рано или поздно будут вынуждены признать очевидное".

В США ищут повод, чтобы усилить санкционный подход к стране-агрессору

Кандидат политических наук, политэксперт Дмитрий Гаврилюк считает, что США не признают РФ спонсором терроризма, пытаясь оставить микро дипломатический люфт для процесса переговоров с участием/модерацией или гарантированием определенных действий со стороны Украины в будущем (если Россия выведет войска со всех территорий нашей страны).

"Для Украины принципиальным вопросом является стабильность, прогнозируемость военного и финансового взаимодействия с США. Которые примут решение о клеймении России как страны спонсора терроризма тогда, когда это будет выгодно именно Штатам", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что важно в этой истории, чтобы Украина первой демонстрировала наглядный пример.

"Логика здесь проста: Россия для Украины – страна-террорист и не партнер во всех вариациях и сферах. Нам следует разорвать дипломатические отношения, вести жесткую визовую политику по отношению к российским гражданам, запретить любые денежные переводы в/из РФ, на уровне Рады определить Россию страной-спонсором терроризма. А всю ее армию (в ЧВК "Вагнера") определить террористической организаций. Кроме того – провести аудит военной, экономической, культурных сфер, где раньше были тесные контакты с россиянами – и прекратить их. И не искать обходных путей через СНБО, чтобы торговать со страной-агрессором", – поясняет Дмитрий Гаврилюк.

К сожалению, продолжает он, есть многочисленные примеры, когда украинские политики, призывая весь цивилизованный мир клеймить Россию, сами включают "режим Кравчука", пытаясь пройти между капельками.

"Решение США по включенности РФ и ее ЧВК в список стран и организаций, нарушающих религиозные свободы, демонстрирует, что наряду с осторожной геополитикой Штатов по отношению к России, там ищут повод, чтобы усилить санкционный подход к стране-агрессору. И тут американские политики, – акцентирует эксперт, – учитывают мнение своих граждан, объясняя им как налогоплательщикам, почему они продолжают способствовать финансовой стабильности и безопасности Украины".

Дмитрий Гаврилюк думает, что решение США по ЧВК "Вагнер" является своеобразным звоночком. И если далее это преступное военное формирование продолжит свое участие в военных геноцидных практиках против украинцев, оно официально превратится в террористическое формирование – с которым уже не долларом, а оружием будут воевать американцы по всему земному шару.

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