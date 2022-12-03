США усиливают давление на ЧВК Вагнера, но не признают РФ государством-террористом: почему так

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Кравцев Сергей
Государственный департамент США обнародовал новый перечень стран и организаций, нарушающих религиозные права и свободы, где фигурируют Россия и ее ЧВК “Вагнера”. Между тем, Штаты, в отличие от того же Европарламента и ряда европейских стран, не принимают решения о признании РФ государством-спонсором терроризма, государством-террористом и так далее. Почему так? И как уже принятые решения могут отразиться на РФ и ее смертоносной ЧВК? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
ЧВК Вагнера. Фото: DW
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поясняет:
Однако, продолжает Петр Олещук, позиция Администрации Байдена пока состоит в том, что признавать РФ государством-спонсором терроризма в данный момент не стоит из-за возможных осложнений для определенных союзников США, которые тоже поддерживают Украину. Ведь признание придание такого статуса будет означать необходимость накладывания санкция за те или иные аспекты взаимодействия с РФ (ту же торговлю), независимо от того, кто этим занимается. А многие европейские государства, напоминает политолог, всё еще нуждаются в российских энергоресурсах. К тому же, такой шаг может поставить крест на зерновом соглашении.
По мнению эксперта, нынешняя линия Белого дома не означает, что кто-то не хочет "сливать" Путина. Это скорее – геополитические реалии, на которые опирается администрация Байдена.
Кандидат политических наук, политэксперт Дмитрий Гаврилюк считает, что США не признают РФ спонсором терроризма, пытаясь оставить микро дипломатический люфт для процесса переговоров с участием/модерацией или гарантированием определенных действий со стороны Украины в будущем (если Россия выведет войска со всех территорий нашей страны).
Он подчеркивает, что важно в этой истории, чтобы Украина первой демонстрировала наглядный пример.
К сожалению, продолжает он, есть многочисленные примеры, когда украинские политики, призывая весь цивилизованный мир клеймить Россию, сами включают "режим Кравчука", пытаясь пройти между капельками.
Дмитрий Гаврилюк думает, что решение США по ЧВК "Вагнер" является своеобразным звоночком. И если далее это преступное военное формирование продолжит свое участие в военных геноцидных практиках против украинцев, оно официально превратится в террористическое формирование – с которым уже не долларом, а оружием будут воевать американцы по всему земному шару.
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