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США усиливают давление на Китай. Как именно

Вашингтон заставляет Пекин отказаться от сотрудничества с Москвой

сегодня, 20:48
Автор:
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Марьян Ощановский
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США ужесточают давление на Китай и заставляют отказываться от сотрудничества с Россией, считает военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

США усиливают давление на Китай. Как именно

Противостояние между США и Китаем обостряется. Фото из открытых источников

Эксперт напомнил, что недавно для обсуждения санкций Китай посетила министр финансов США Джанет Йеллен, а американская разведка "сливала" в медиа поименный список китайских компаний, сотрудничающих с Россией.

Александр Мусиенко отметил, что в результате давления США на Китай впервые с марта 2022 года упал экспорт китайских товаров в РФ. В частности, Китай снизил объемы продаж России критических компонентов.

Вместе с тем, по словам эксперта, Китай попытается заполнить вакуум в Европе, образовавшийся после уменьшения влияния США на европейские процессы. Впрочем, убежден он, у Пекина ничего не получится.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в частности в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, офицер ВСУ отметил, что без реформ системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7ReObDinmbE
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