США уже отправили в Украину 2,2 доз вакцины против коронавируса

Вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена ​​в Украину. Это часть пожертвования в количестве почти 2,2 миллиона доз для украинцев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

Вакцинация - фото из открытых источников

"Рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена ​​в Украине, это часть пожертвования в количестве почти 2,2 миллиона доз, по состоянию сегодня. Этот шаг способствует реализации приверженности США победе над глобальной пандемией и помощи Украине ", — написал Блинкен.

3 августа президент США Джо Байден объявил о втором шаге американской стратегии борьбы с пандемией коронавируса. Для этого США готовы стать арсеналом вакцин против COVID-19, чтобы как можно скорее привить максимальное количество людей планеты.

Напомним, пациентам с хроническими болезнями прививки от коронавируса необходимы. Они не имеют противопоказаний к этой процедуре. Иначе может случиться так, что эти больные могут переболеть коронавирусом в более тяжелой форме. Вместе с тем есть определенные ограничения, о которых должны знать больные, страдающие от онкологии. Об этом сообщает национальное Министерство здравоохранения. Чтобы не заболеть новой болезнью, обязательные прививки нужно сделать пациентам, которые страдают от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, чтобы в дальнейшем не подвергать свою жизнь смертельной опасности. Пациенты, которые лечатся от онкологических заболеваний, как утверждают медики, сложно переносят ковид. Поэтому о прививках нужно позаботиться заранее. И не совмещать с этой процедурой курс иммуносупрессивной терапии.

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