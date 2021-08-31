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Главная Новости Мир США США уже отправили в Украину 2,2 доз вакцины против коронавируса
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США уже отправили в Украину 2,2 доз вакцины против коронавируса

3 августа президент США Джо Байден объявил о втором шаге американской стратегии борьбы с пандемией коронавируса

сегодня, 20:47
Автор:

Ольга Чародий

Вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена ​​в Украину. Это часть пожертвования в количестве почти 2,2 миллиона доз для украинцев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

США уже отправили в Украину 2,2 доз вакцины против коронавируса

Вакцинация - фото из открытых источников

"Рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена ​​в Украине, это часть пожертвования в количестве почти 2,2 миллиона доз, по состоянию сегодня. Этот шаг способствует реализации приверженности США победе над глобальной пандемией и помощи Украине ", — написал Блинкен.

3 августа президент США Джо Байден объявил о втором шаге американской стратегии борьбы с пандемией коронавируса. Для этого США готовы стать арсеналом вакцин против COVID-19, чтобы как можно скорее привить максимальное количество людей планеты.

Напомним, пациентам с хроническими болезнями прививки от коронавируса необходимы. Они не имеют противопоказаний к этой процедуре. Иначе может случиться так, что эти больные могут переболеть коронавирусом в более тяжелой форме. Вместе с тем есть определенные ограничения, о которых должны знать больные, страдающие от онкологии. Об этом сообщает национальное Министерство здравоохранения. Чтобы не заболеть новой  болезнью, обязательные прививки нужно сделать пациентам, которые страдают от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, чтобы в дальнейшем не подвергать свою жизнь смертельной опасности. Пациенты, которые лечатся от онкологических заболеваний, как утверждают медики, сложно переносят ковид. Поэтому  о прививках нужно позаботиться заранее. И не совмещать с этой процедурой курс иммуносупрессивной терапии.



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Источник: https://twitter.com/SecBlinken/status/1432138713232990214?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1432138713232990214%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fsvit%2Fssha-vidpravili-v-ukrayinu-2-2-milyona-doz-vakcini-vid-koronav
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