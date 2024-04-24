США уже передали Украине ATACMS. Стало известно, когда произошли эти поставки

Соединенные Штаты еще до того, как Конгресс одобрил решение о выделении помощи Украине, на условиях секретности отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS . По информации западных журналистов, именно эти ракеты находились в составе пакета военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов, который был подписан американским президентом Джо Байденом в прошлом месяце, то есть в марте.

Ракета ATACMS

Хотя западные СМИ не называют точное количество дальнобойных ракет, отправленных в Украину, все же подчеркивают, что речь идет об их значительном количестве.

Более того, утверждают американские журналисты, Украина уже использовала эти ракеты 15 и 17 апреля, когда нанесла удары по оккупированному Бердянску и одному из аэродромов в аннексированном Крыму.

По информации западных агентств, якобы Пентагон сперва не хотел передавать ATACMS Киеву, поскольку опасался, что такие действия повредят боевой готовности Соединенных Штатов. Также в Минобороны Америки опасались, что Украина применит их ракеты для того, чтобы наносить удары по территории страны-агрессора. Однако, отмечают журналисты, мнение Белого дома по поводу предоставления Киеву ракет кардинально изменилось после того, как РФ использовала во время ракетного удара по Украине баллистические ракеты из Северной Кореи. Также на предоставление Киеву АTACMS повлияли и удары РФ по критической инфраструктуре Украины, хотя Штаты предупреждали РФ этого не делать.

Кроме того, западные СМИ сообщают, что окончательное решение о передаче Украине дальнобойных ракет было принято еще в середине февраля. Тогда на совещании по национальной безопасности это решение было поддержано единогласно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты уже истерили по поводу того, что ракетный удар по аэродрому в Джанкое был нанесен именно американскими ракетами.