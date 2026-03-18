США в гневе: почему Трамп обрушился на союзников с критикой и заявил о «ненужной помощи»

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал страны-члены НАТО за отказ участвовать в военной операции против Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, большинство союзников уведомили Вашингтон о нежелании вмешиваться в конфликт, несмотря на поддержку позиции США относительно недопущения появления у Тегерана ядерного оружия.

Дональд Трамп подчеркнул, что не удивлен такой реакцией, поскольку давно считает Альянс "односторонней организацией".

"Мы защищаем их, но они ничего не делают для нас", — заявил президент, намекнув на отсутствие взаимности со стороны партнеров по блоку.

Глава Белого дома также сделал громкие заявления о результатах военной кампании. По его словам, Соединенные Штаты якобы полностью уничтожили ключевые элементы иранской военной инфраструктуры, включая флот, авиацию, системы противовоздушной обороны и радиолокации, а также ликвидировали руководство на разных уровнях.

На фоне этого Трамп заявил, что США больше не нуждаются в поддержке союзников. По его словам, аналогичная позиция распространяется не только на страны НАТО, но и на таких партнеров, как Япония, Австралия и Южная Корея.

"Мы никогда не нуждались в их помощи", — подчеркнул он, назвав США "самой могущественной страной в мире".

Заявления президента США могут усилить напряжение внутри Альянса и поставить под вопрос дальнейшую координацию действий между союзниками на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди союзников президента США Дональд Трамп растет беспокойство, что он теряет контроль над ходом войны с Ираном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации и политических кругах.







