Головна Новини Світ США США у гніві: чому Трамп обрушився на союзників з критикою і заявив про «непотрібну допомогу»
США у гніві: чому Трамп обрушився на союзників з критикою і заявив про «непотрібну допомогу»

Президент США заявив про знищення військового потенціалу Ірану та назвав Альянс «одностороннім», звинувативши партнерів у небажанні підтримати операцію

18 березня 2026, 07:12
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував країни-члени НАТО за відмову взяти участь у військовій операції проти Ірану. Відповідну заяву він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

США у гніві: чому Трамп обрушився на союзників з критикою і заявив про «непотрібну допомогу»

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами американського лідера, більшість союзників повідомили Вашингтону про небажання втручатися в конфлікт, незважаючи на підтримку позиції США щодо недопущення появи у Тегерана ядерної зброї.

Дональд Трамп наголосив, що не здивований такою реакцією, оскільки давно вважає Альянс "односторонньою організацією".

"Ми захищаємо їх, але вони нічого не роблять для нас", — заявив президент, натякнувши на відсутність взаємності з боку партнерів по блоку.

Глава Білого дому також зробив гучні заяви про результати воєнної кампанії. За його словами, Сполучені Штати нібито повністю знищили ключові елементи іранської військової інфраструктури, включаючи флот, авіацію, системи протиповітряної оборони та радіолокації, а також ліквідували керівництво на різних рівнях.

На тлі цього Трамп заявив, що США більше не потребують підтримки союзників. За його словами, аналогічна позиція поширюється не лише на країни НАТО, а й на таких партнерів як Японія, Австралія та Південна Корея.

"Ми ніколи не потребували їхньої допомоги", — наголосив він, назвавши США "наймогутнішою країною у світі".

Заяви президента США можуть посилити напругу всередині Альянсу та поставити під питання подальшу координацію дій між союзниками на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — серед союзників президента США Дональд Трамп зростає занепокоєння, що він втрачає контроль над перебігом війни з Іраном. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в адміністрації та політичних колах.





Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116245182325726375
