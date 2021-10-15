США в ноябре откроют границы с Мексикой и Канадой для вакцинированных граждан

В начале ноября США откроют свои сухопутные границы для полностью вакцинированных путешественников из Мексики и Канады. Это будет происходить в два этапа. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Граница с Мексикой - фото из открытых источников





В Белом доме объяснили, что пока нет точной даты, когда иностранцы смогут пересекать сухопутную границу со стороны Мексики и Канады. Ее должны согласовать и объявить позже. Также будут установлены новые требования для путешественников как по суше, так и воздухом.

К этому США разрешили приезжать на территорию страны полностью вакцинированным авиапассажирам. После пересечения границы им нужно было дополнительно сдать тест на коронавирус.

В общем, границы с США были закрыты с марта 2020 года. Прежде всего это касалось путешественников из Великобритании, Китая и стран Европейского Союза. Позже, после появления новых мутаций коронавируса, в список добавили Бразилию и Индию.

Когда же власти США объявили готовность открыть границы с Канадой, местная власть отказалась от аналогичных действий. Канадское правительство решило сначала вакцинировать против коронавируса хотя бы одной дозой не менее 70% населения.





Теперь, когда границы все же откроют, процедура должна пройти два этапа. Сначала планируется разрешить въезд на территорию США людям, которые осуществляют несущественные поездки (визит к родным или туризм), а с января 2022 (ориентировочная дата, — ред.) Пересечь границу с США можно будет только при наличии доказательств вакцинации против коронавируса.





Напомним, педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации от COVID-19, будут отстранять от работы (не увольнять, а отстранять на время действия карантина) без сохранения зарплаты. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, уверяя, что речь идет об обязательной, но не о принудительной вакцинации.

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