США в шоке: помощь Китая РФ превзошла все ожидания

Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только для Украины, но и несет угрозы Западу.

Китай наращивает поддержку РФ. Фото из открытых источников

По информации издания Financial Times, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Евросоюза и НАТО.

Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Пекина Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство".

Как пишет издание, Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.

Китайская помощь российскому ВПК в наибольшей степени сосредоточена на производстве оптического оборудования и ракетного топлива, а также на космическом секторе.

По информации издания, администрацию президента Джо Байдена больше всего беспокоит предоставление России топлива для ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у города Часов Яр в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация с начала российского полномасштабного вторжения. Оккупанты применяют дроны против гражданского населения, а постоянные обстрелы наносят значительные разрушения городу. В городе почти не осталось бизнеса, приобрести продукты люди могут только в одном магазине, который продолжает работать.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что строя отношения с США, украинские власти должны всегда помнить, что для американских политиков главный приоритет – внутренний рынок, а не международные отношения, считает политолог Андрей Городницкий. Политолог отметил, что не зря многие американцы поддерживают позицию Дональда Трампа, что страны НАТО должны сделать Альянс сильным за собственные, а не за американские средства.

