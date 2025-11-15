logo

Главная Новости Мир США США вдруг отсрочили санкции против "Лукойла": в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

США вдруг отсрочили санкции против "Лукойла": в чем причина

Администрация Трампа сделала исключение из санкций для некоторых транзакций ПАО "Лукойл"

15 ноября 2025, 13:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство финансов США продлило срок, после которого вступят в силу санкции против российского "Лукойла", чтобы компания могла провести операции по продаже международных активов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Лукойл. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, администрация президента США Дональда Трампа сделала исключение из санкций для некоторых транзакций ПАО "Лукойл", усиливая взаимодействие с иностранными правительствами и потенциальными покупателями в отношении международных активов российской нефтяной компании.

Минфин США выдал лицензию на определенные операции, связанные с розничными автозаправочными станциями компании и контрактами на продажу международных активов компании до 13 декабря.

Также исключение сделали для сделок, касающихся подразделений "Лукойла" в Болгарии — санкции отсрочили до 29 апреля.

В то же время источники Bloomberg рассказали, что интерес к покупке иностранных активов "Лукойла" в последние дни вырос. Потенциальные покупатели из США, Европы и Персидского залива обратились в Министерство финансов за разрешением на сотрудничество с компанией.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что главный покупатель приобретет большую часть международных активов, а также несколько более мелких сделок.

Отмечается, что "Лукойл" имеет доли в нефтеперерабатывающих заводах в Европе, а также значительные активы в нефтяных месторождениях от Ирака до Казахстана. Ее бренд также распространяется на заправочные станции от США до Бельгии и Румынии.

Читайте также на портале "Комментарии" - американская инвесткомпания Carlyle рассматривает варианты покупки зарубежных активов российского "Лукойла", который оказался под санкциями. Но пока компания не приняла решение, она изучает варианты покупки этих активов. Об этом пишет "Reuters".




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-14/us-extends-lukoil-sanctions-waiver-as-new-buyers-emerge
