США раптом відстрочили санкції проти "Лукойлу": у чому причина

Міністерство фінансів США продовжило термін, після якого набудуть чинності санкції проти російського "Лукойлу", щоб компанія могла провести операції з продажу міжнародних активів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Лукойл. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, адміністрація президента США Дональда Трампа зробила виняток із санкцій для деяких транзакцій ПАТ "Лукойл", посилюючи взаємодію з іноземними урядами та потенційними покупцями щодо міжнародних активів російської нафтової компанії.

Мінфін США видав ліцензію на певні операції, пов'язані із роздрібними автозаправними станціями компанії та контрактами на продаж міжнародних активів компанії до 13 грудня.

Також виняток зробили для угод щодо підрозділів "Лукойлу" в Болгарії — санкції відстрочили до 29 квітня.

Водночас джерела Bloomberg розповіли, що інтерес до купівлі іноземних активів "Лукойлу" в останні дні зріс. Потенційні покупці зі США, Європи та Перської затоки звернулися до Міністерства фінансів за дозволом на співпрацю з компанією.

Один із розглянутих варіантів передбачає, що головний покупець придбає більшу частину міжнародних активів, а також кілька дрібніших угод.

Зазначається, що "Лукойл" має частки у нафтопереробних заводах у Європі, а також значні активи у нафтових родовищах від Іраку до Казахстану. Її бренд також розповсюджується на заправні станції від США до Бельгії та Румунії.

