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США вели тайные переговоры с союзником РФ: стали известны их детали

По информации FT, США вели тайные переговоры с Ираном по атакам хуситов

сегодня, 12:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон провел тайные переговоры с Ираном, чтобы убедить Тегеран повлиять на йеменских боевиков-хуситов для прекращения атак на судоходство в Красном море. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

США вели тайные переговоры с союзником РФ: стали известны их детали

США. Фото: из открытых источников

В материале сообщается, что косвенные переговоры, во время которых Вашингтон также выразил обеспокоенность по поводу расширения ядерной программы Ирана, прошли в Омане в январе и стали первыми за последние 10 месяцев между странами.

Американскую делегацию возглавляли советник Белого дома по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк и посол США в Иране Абрам Пейли, а Иран представлял заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани, который также является главным переговорщиком Тегерана по ядерной программе.

Отмечается, что посредниками между чиновниками США и Ирана были оманские чиновники, поэтому они не говорили напрямую.

Второй раунд переговоров был запланирован на февраль, но его отложили из-за того, что в то время США пытались решить вопрос прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Представители Госдепа США весьма дипломатично заявили, что у них "есть много каналов для передачи сообщений Ирану".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в соцсетях продолжает активно обсуждаться информация, что Иран уже якобы отправил России 400 баллистических ракет класса "земля-земля". Речь, вероятно, идет о Fateh-110 и Zolfaghar, которые могут стать большой проблемой для украинской противовоздушной обороны. Почему демократический мир не смог предотвратить военно-технического сотрудничества между Тегераном и Москвой (плюс – Северная Корея)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.ft.com/content/89b01990-7657-45ea-baaa-1f214b40f1cb
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