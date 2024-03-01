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В США рассказали, чего ожидать, в случае продажи Ираном баллистических ракет России

В Госдепе обещают "быстрый ответ" в случае продажи Ираном баллистических ракет России

сегодня, 08:22 comments1110
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Кравцев Сергей
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Международное сообщество ответит быстро, если Иран пойдет дальше и продаст России баллистические ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

В США рассказали, чего ожидать, в случае продажи Ираном баллистических ракет России

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

"Это еще один признак углубления военного партнерства между Ираном и Россией, поскольку мы неоднократно публично предупреждали, что это партнерство является вредным для Украины, для соседей Ирана и для международного сообщества", — заявил представитель Госдепа.

По словам Мэтью Миллера, США продемонстрировали способность принимать меры и реагировать на военное партнерство между Россией и Ираном.

Также в Госдепе США обратили внимание на тесную координацию с их партнерами и союзниками.

"Если Иран пойдет дальше и продаст России баллистические ракеты, я могу заверить вас, что международное сообщество ответит быстро", — сказал дипломат.

Отметим, в ходе этого же брифинга Мэтью Миллер заявил, что США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия. Угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина являются безответственными.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xNNyl-aYnZ8
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