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США включаются в ядерную гонку: какой указ подписал Трамп

Трамп подписал указы о "ядерном возрождении" США и стандартах науки

сегодня, 07:18 comments2864
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные на реформирование науки и ядерных технологий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Белого дома.

США включаются в ядерную гонку: какой указ подписал Трамп

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Указы касаются "возрождения ядерной энергетики" и "золотого стандарта науки". Подписанные указы позволяют тестирование передовых конструкций ядерных реакторов в лабораториях Министерства энергетики, открывают путь к строительству ядерных объектов на федеральных землях и обязывают Комиссию по ядерному регулированию своевременно выдавать лицензии.

Директор Управления науки и технологий Белого дома Майкл Кратсиос заявил, что США восстанавливают мощную ядерную промышленную базу, строим безопасную и суверенную внутреннюю цепь поставок горючего и ведем мир к будущему, которое будет работать на американской ядерной энергии.

Кроме того, обращает внимание Белый дом, Дональд Трамп подписал указ о внедрении "золотого стандарта науки". Речь идет о введении принципов научной практики на стандартах прозрачности, открытости к критике и проверкам, а также не имеющей конфликта интересов.

Этим указом Трамп якобы "восстанавливает общественное доверие к науке".

"Указ определяет "золотой стандарт науки" и требует от федеральных исследовательских агентств согласовать существующие программы и деятельность с этими фундаментальными принципами. Кроме федеральных агентств, администрация Трампа призывает всех американских исследователей и академические учреждения вернуться к основам, восстановив "золотой стандарт науки", – говорится в сообщении Белого дома.

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Источник: https://www.whitehouse.gov/articles/2025/05/president-trump-signs-executive-orders-to-usher-in-a-nuclear-renaissance-restore-gold-standard-science/
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