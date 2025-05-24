США включаются в ядерную гонку: какой указ подписал Трамп

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные на реформирование науки и ядерных технологий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Белого дома.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Указы касаются "возрождения ядерной энергетики" и "золотого стандарта науки". Подписанные указы позволяют тестирование передовых конструкций ядерных реакторов в лабораториях Министерства энергетики, открывают путь к строительству ядерных объектов на федеральных землях и обязывают Комиссию по ядерному регулированию своевременно выдавать лицензии.
Директор Управления науки и технологий Белого дома Майкл Кратсиос заявил, что США восстанавливают мощную ядерную промышленную базу, строим безопасную и суверенную внутреннюю цепь поставок горючего и ведем мир к будущему, которое будет работать на американской ядерной энергии.
Кроме того, обращает внимание Белый дом, Дональд Трамп подписал указ о внедрении "золотого стандарта науки". Речь идет о введении принципов научной практики на стандартах прозрачности, открытости к критике и проверкам, а также не имеющей конфликта интересов.
Этим указом Трамп якобы "восстанавливает общественное доверие к науке".
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