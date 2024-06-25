США внесли Россию и Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми: реакция Украины

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Кравцев Сергей
Соединенные Штаты обнародовали список стран-спонсоров торговли людьми. В него, среди прочего, включили Россию и Беларусь. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.
Россия и Беларусь. Фото: из открытых источников
В частности, в список включены: Афганистан; Беларусь; Бирма; Китай; Куба; Эритрея; Иран; КНДР; Россия; Южный Судан; Судан; Сирия; Туркменистан.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на самом деле такая информация не вызывает удивления, ведь РФ — страна-агрессор, которая в течение 10 лет нарушает права человека в Украине.
Ранее сообщалось, что Россия активизировала усилия по вербовке наемников в разных странах. Предложения включают денежные выплаты и, в некоторых случаях, даже гражданство РФ.
Однако не все наемники готовы рисковать жизнью за сомнительные блага. Известны случаи досрочного увольнения по просьбе Индии своих граждан, работавших в российской армии.
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