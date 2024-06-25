США внесли Россию и Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми: реакция Украины

Соединенные Штаты обнародовали список стран-спонсоров торговли людьми. В него, среди прочего, включили Россию и Беларусь. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

Россия и Беларусь. Фото: из открытых источников

"Отчет включает следующие 13 стран, в которых документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовки детей-солдат", — говорится в сообщении.

В частности, в список включены: Афганистан; Беларусь; Бирма; Китай; Куба; Эритрея; Иран; КНДР; Россия; Южный Судан; Судан; Сирия; Туркменистан.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на самом деле такая информация не вызывает удивления, ведь РФ — страна-агрессор, которая в течение 10 лет нарушает права человека в Украине.

"Однако такие списки, осуждение действий России другими государствами, может в конце концов иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия активизировала усилия по вербовке наемников в разных странах. Предложения включают денежные выплаты и, в некоторых случаях, даже гражданство РФ.

Однако не все наемники готовы рисковать жизнью за сомнительные блага. Известны случаи досрочного увольнения по просьбе Индии своих граждан, работавших в российской армии.

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