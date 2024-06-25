Признают ли США Россию государством-спонсором терроризма: в Госдепе дали окончательный ответ

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Кравцев Сергей
Статус государства-спонсора терроризма повлечет за собой ряд негативных последствий, в том числе гуманитарного характера. Более эффективно усиление санкционного давления, считают в Госдепартаменте США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укринформ".
Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников
По его словам, статус государства-спонсора терроризма повлечет за собой ряд негативных последствий, в том числе гуманитарного характера.
Поэтому США продолжают действовать путем усиления санкций против представителей российских властей, российских компаний, а также экспорта, что "ослабляет российскую военную машину". Миллер пообещал, что Соединенные Штаты будут делать это и дальше.
Между тем в Сенате США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве между РФ и Северной Кореей и углубления военного сотрудничества. Об этом заявили сенаторы от обеих ведущих партий Конгресса США, представляя соответствующий законопроект.
Республиканец Линдси Грэм считает, что в дополнение к преступлениям РФ в Украине и других странах мира, визит Путина в КНДР является новым вызовом и сейчас настал "именно тот момент" для принятия этого документа.
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