США внезапно назвали действия союзников "контрпродуктивными": о чем идет речь

Госсекретарь США Марко Рубио убежден, что решение ряда европейских стран о признании Палестинского государства не будет иметь значения, поскольку такое государство невозможно создать без согласия Израиля. Он назвал намерения этих стран "контрпродуктивными". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Рубио сделал в эфире канала "Fox Radio".

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Это ничего не значит. Во-первых, ни одна из этих стран не имеет возможности создать Палестинское государство. Палестинское государство не может быть создано без согласия Израиля. Во-вторых, они даже не могут сказать, где будет расположено это государство. Они не могут сказать, кто будет им управлять. И, в-третьих, я считаю, что это контрпродуктивно" – завил Марко Рубио.

По словам главы Госдепа США, такое признание только подталкивает группировку ХАМАС к дальнейшей эскалации.

Отметим, ранее появились сообщения о том, что Франция, Великобритания и Канада могут официально признать Палестинское государство.

Создание двух независимых государств – Израиля и Палестины – на месте исторического региона Палестина предусматривает резолюцию Генассамблеи ООН в 1947 году. Однако этот план не реализовали. Палестина, частично находящаяся под контролем Израиля, объявила о независимости в 1988 году. В настоящее время ее признали 139 из 193 стран – членов ООН, в том числе Украина.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Израиль ведет войну против ХАМАС. Продолжается наземная операция в секторе Газа, сопровождаемая массированными бомбардировками. За это время там погибло около 40 тыс. человек.

22 мая 2024 года Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании государственности Палестины. Почти через год президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о важности признания Палестинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопреки позиции Израиля Трамп сделал резко заявление о Ближнем Востоке.



