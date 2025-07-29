Вопреки позиции Израиля Трамп сделал резко заявление о Ближнем Востоке

Президент США в своих заявлениях по поводу текущей ситуации в секторе Газа сказал, что считает проблему с голодом очень серьезной. Это заявление прозвучало вопреки утверждениям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В общении со СМИ в шотландском Торнберри Трамп разошелся в оценках гуманитарной ситуации в секторе Газа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, который в выходные сказал, что там нет голода.

"Там действительно речь идет о голоде. Я это вижу, это нельзя фальсифицировать. Поэтому мы будем вовлекаться еще больше", – сказал глава Белого дома.

Дональд Трамп заявил, что США планируют развернуть в секторе пункты выдачи еды "совместно с очень хорошими людьми".

Президент США, который до сих пор обвинял ХАМАС в создании задержек с выдачей международной помощи гражданскому населению, признал, что Израиль также несет ответственность за ограничение доступа помощи.

Также глава Белого дома в очередной раз призвал группировку ХАМАС освободить израильских заложников, которые все еще остаются у них, чтобы способствовать переговорам.

Читайте также на портале "Комментарии" — сенатор Линдси Грэм придерживается мнения, что завершить войну с ХАМАС путем переговоров нереально. Израиль готовится провести полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС, создав лучшее будущее для палестинцев. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Грэм озвучил в интервью программе Meet The Press на телеканале CNBC.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ООН заявили о катастрофической ситуации с продуктами — "самым голодным местом на Земле" называют Газу. Отмечается, что под угрозой голода находится все население Палестинской территории.



