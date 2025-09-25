США вновь будет трясти: Белый дом дал поручения подчиненным федеральным ведомствам

В Белом доме поручили подчиненным федеральным ведомствам подготовиться к возможной вынужденной паузе в работе правительства, так называемому "шатдауну", если Конгресс не сможет своевременно одобрить дополнительное финансирование, и заодно призвали поискать в штате "лишних" работников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Белый дом. Фото: из открытых источников

В распоряжении издания оказалась записка от Офиса по вопросам управления и бюджета, в которой говорится, что ведомствам нужно предупредить работников о возможном вынужденном сокращении штата, при условии, что для них нет альтернативного источника финансирования, или сфера деятельности "не соответствует приоритетам президента".

Кроме того, ведомства просят вновь оценить потребность в работниках по этим критериям после завершения потенциальной паузы в работе правительства и оставить "минимальное количество" сотрудников, необходимых для того, чтобы выполнять работу, и подать соответствующий план в Управление по вопросам управления и бюджета.

Фактически в записке дают распоряжение уволить часть федеральных госслужащих, вместо того, чтобы отправить на "простой" на время остановки работы правительства.

