logo_ukra

BTC/USD

111715

ETH/USD

4011.98

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США США знову трястиме: Білий дім дав доручення підлеглим федеральним відомствам
commentss НОВИНИ Всі новини

США знову трястиме: Білий дім дав доручення підлеглим федеральним відомствам

Білий дім доручив готуватися до можливої зупинки роботи уряду

25 вересня 2025, 09:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Білому домі доручили підлеглим федеральним відомствам підготуватися до можливої вимушеної паузи в роботі уряду, так званому "шатдауну", якщо Конгрес не зможе своєчасно схвалити додаткове фінансування, і заразом закликали пошукати в штаті "зайвих" працівників. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

США знову трястиме: Білий дім дав доручення підлеглим федеральним відомствам

Білий дім. Фото: з відкритих джерел

У розпорядженні видання опинилася записка від Офісу з питань управління та бюджету, в якій йдеться про те, що відомствам потрібно попередити працівників про можливе вимушене скорочення штату, за умови, що для них немає альтернативного джерела фінансування, або сфера діяльності "не відповідає пріоритетам президента".

Крім того, відомства просять знову оцінити потребу в працівниках за цими критеріями після завершення потенційної паузи в роботі уряду та залишити "мінімальну кількість" співробітників, необхідних для того, щоб виконувати роботу, та подати відповідний план до Управління з питань управління та бюджету.

Фактично в записці дають розпорядження звільнити частину федеральних держслужбовців замість того, щоб відправити на "простий" на час зупинки роботи уряду.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президента США Дональда Трампа проінформували про "планований український наступ", який вимагає наявності розвідданих від США. Ось лише проблема для Києва полягає в тому, що американський лідер змінив лише риторику, але не свою політику щодо російсько-української війни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Також видання "Коментарі" повідомляло – найгіршому сценарію війни в Україні дано пуск: про що йдеться.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://thehill.com/homenews/administration/5520858-mass-firings-government-shutdown/
Теги:

Новини

Всі новини