США знову трястиме: Білий дім дав доручення підлеглим федеральним відомствам

У Білому домі доручили підлеглим федеральним відомствам підготуватися до можливої вимушеної паузи в роботі уряду, так званому "шатдауну", якщо Конгрес не зможе своєчасно схвалити додаткове фінансування, і заразом закликали пошукати в штаті "зайвих" працівників. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Білий дім. Фото: з відкритих джерел

У розпорядженні видання опинилася записка від Офісу з питань управління та бюджету, в якій йдеться про те, що відомствам потрібно попередити працівників про можливе вимушене скорочення штату, за умови, що для них немає альтернативного джерела фінансування, або сфера діяльності "не відповідає пріоритетам президента".

Крім того, відомства просять знову оцінити потребу в працівниках за цими критеріями після завершення потенційної паузи в роботі уряду та залишити "мінімальну кількість" співробітників, необхідних для того, щоб виконувати роботу, та подати відповідний план до Управління з питань управління та бюджету.

Фактично в записці дають розпорядження звільнити частину федеральних держслужбовців замість того, щоб відправити на "простий" на час зупинки роботи уряду.

