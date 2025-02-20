Соединенные Штаты отказались выступить соавторами проекта резолюции ООН, приуроченной к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. В документе выражается поддержка территориальной целостности Украины и осуждается российская агрессия, сообщает Reuters.

США и Украина

По информации издания, решение США не входить в резолюцию может свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона, что является знаковым шагом со стороны одного из главных западных союзников Киева. Журналисты предполагают, что такая позиция отражает определенные разногласия между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Согласно тексту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, оказавшегося в распоряжении Reuters, документ подтверждает приверженность международному сообществу суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"В предыдущие годы Соединенные Штаты постоянно выступали соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине", — отметил один из источников издания.

В то же время другой собеседник сообщил, что авторами резолюции уже выступили более 50 стран. Окончательный срок для присоединения к инициативе пока неизвестен, поэтому теоретически США еще могут изменить свое решение.

"Пока ситуация такова, что они не подпишут его", – говорит один из источников.

Собеседник издания добавил, что продолжаются попытки получить поддержку в других странах, включая Глобальный Юг.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп пытается переписать историю полномасштабного вторжения России, меняя нарратив таким образом, что Украина уже не жертва, а виновница войны. Таким образом, он, вероятно, готовит почву для возможного соглашения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет The New York Times.



