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США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов

Блинкен рассказал - на что потратят средства соратников Путина

сегодня, 07:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон впервые передаст Украине активы, которые были заморожены, ведь их владельцами оказались российские олигархи, поддержавшие путинский режим и его планы начать полномасштабное вторжение в Украину. Против таких олигархов были введены санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно во время визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов", – заявил Блинкен.


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Он уточнил, те люди, которые непосредственно дали свое согласие на агрессивную захватническую войну Путина должны теперь заплатить за это со своего кармана. 

Пока что речь идет 5,4 млн долларов. Эти средства должны быть направлены на реабилитацию украинских защитников, которые получили ранения в ходе российско-украинской войны.

Эта сумма, уточнил Энтони Блинкен, будет входить в общий пакет помощи Украине на более 1 миллиарда долларов. Основная часть этих средств будет потрачена на составляющие систем ПВО, ракеты для HIMARS, боеприпасы, амуницию и системы связи.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали – 6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен, как и анонсировалось (хоть и неофициально), прибыл с визитом в Киев. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему порталу рассказали какие ожидания от этого визита, особенно на фоне усилившихся в августе разговоров о необходимости "заморозки" российско-украинской войны.

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