Какие ожидания от визита Блинкена в Киев – что будет обсуждаться

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября, как и анонсировалось (хоть и неофициально), прибыл с визитом в Киев. Какие ожидания от этого визита, особенно на фоне усилившихся в августе разговоров о необходимости "заморозки" российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

После очной встречи с Си Цзиньпином госсекретарю США важно обсудить с украинской властью контуры дипломатического урегулирования

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что приезд Блинкена можно рассматривать как часть подготовительной работы к встрече глав "Большой двадцатки" (G-20), которая пройдёт 9-10 сентября 2023 года в Индии, в городе Нью-Дели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Понятно, что украинская сторона будет плотно контактировать с американской и 20-22 сентября во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда якобы намеревается поехать и президент Зеленский. Но все эти моменты могут быть подкорректированы теми или иными обстоятельствами (тем более, что на данный момент Украина не значится в списке приглашенных на саммит "Большой двадцатки"). А потому проще и логичнее обговорить какие-то важные моменты в Киеве, почему и прибыл Блинкен", – поясняет аналитик.

По ее мнению, на повестке дня точно будет обсуждение формулы мира.

"После очной встречи с китайскими лидером Си Цзиньпином, после контактов с российской стороной, госсекретарю США важно обсудить с украинской властью контуры дипломатического урегулирования. Донести свою позицию, услышать нашу, – отмечает Александра Решмедилова. – Так что визит – очень важный. Он позволит искать варианты сохранения позиций Украины в переговорах. Чтобы не было договоренностей об Украине без Украины".

Нет сомнений, что будут обсуждаться вопросы войны и мира

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний поделился таким комментарием:

"Следует отметить, что госсекретарь США часто бывает в Киеве. И нет сомнений, что будут обсуждаться вопросы войны и мира. Разговоры же о заморозке ведутся практически с начала российского вторжения. Был и остается план экс-премьера Италии – Драги – где учитывались фактически все "хотелки" России. Понятно, что некоторые круги на Западе хотели бы порешать свои вопросы за счет Украины. Как следствие – постоянно идут фоново такого рода разговоры, которые активно поддерживаются Россией. Ей нужна передышка для перегруппировки – и нападения на Украину с новыми силами".

В то же время, эксперт не уверен, что Блинкен будет склонять Киев к заморозке конфликта. Ранее, напоминает он, в Киев приезжал президент Байден, дав понять, что США поставили свой престиж на кон. И заморозка тут будет очевидным проигрышем Запада во главе со Штатами.

"Скорее всего, будет обсуждаться круг вопросов, связанных с расширением поставок вооружений, – размышляет Тарас Загородний. – Возможно прощупывание почвы на тему, которую ранее активно продвигали экс-госсекретарь США Киссинджер американский философ, политолог, политический экономист Фукуяма. А именно – о необходимости деоккупировать украинские территории на период до 24 февраля 2022-го, а потом начинать вести переговоры с Путиным, чтобы тот сам убирался с остальной части Украины. Президент Зеленский тоже отмечал, что когда мы получим возможность доставать до всей территории Крыма, когда перебьем туда сухопутный коридор, выйдем на берег Азовского моря, россияне будут вынуждены или уходить с полуострова, или идти на вменяемые переговоры".

Но в такую комбинацию слабо верится, считает эксперт. Крым для россиян – сакральное место, поясняет он. И если чисто теоретически можно допустить, что оккупационные войска уйдут с Донбасса, с Херсонской, Запорожской, Харьковской областей – то в отношении Крыма будет явная загвоздка.

Не говоря уж о более глобальном кейсе российско-украинской войны в целом", – констатирует Тарас Загородний. "Тем более, что недавние переговоры Эрдогана с Путиным доказали, что Кремль никак не поменял своих позицией даже по зерновому кейсу

Читайте также на портале "Комментарии" — запрос Байдена на 24 млрд долларов Украине: СМИ узнали, готов ли поддержать Сенат.



