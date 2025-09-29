logo

США все-таки готовятся к войне с Китаем: какое решение принял Пентагон
США все-таки готовятся к войне с Китаем: какое решение принял Пентагон

WSJ пишет о том, что Пентагон хочет удвоить производство ракет для возможной войны с Китаем

29 сентября 2025, 14:55
Главное оборонное ведомство США собирается существенно нарастить производство ракет и боевых средств, чтобы подготовиться к возможному вооруженному столкновению с Китаем.

США все-таки готовятся к войне с Китаем: какое решение принял Пентагон

Ракеты США. Фото: из открытых источников

Как говорится в публикации, удвоение производства является частью усилий США по укреплению оборонного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Военные и оборонные подрядчики рассматривают необходимость масштабного расширения производственных мощностей, модернизации заводов и наращивания цепочек поставок.

В материале говорится, что одной из ключевых проблем является разрыв между текущей производственной способностью и требованиями к количеству боеприпасов и ракет, которые могут быть востребованы в крупном конфликте.

Наращивание производства ракет также подразумевает привлечение ресурсов из частного сектора, ускорение лицензирования и снятие бюрократических преград для оборонной промышленности.

При этом в Пентагоне осознают риски – необходимость балансировать инвестиции, обеспечить надежность поставок и избежать логистических узких мест.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: в каком вопросе разделился Запад.

Также издание "Комментарии" сообщало – на видение президента США Дональда Трампа повлияло, в частности "неуважение россиян". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что это одна из причин изменения риторики: недоверие Путину, более глубокое понимание деталей на поле боя, вера в Украину и неуважение россиян ко всем, включая президента Соединенных Штатов Америки", – отметил президент.




