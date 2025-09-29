logo_ukra

Головна Новини Світ США США таки готуються до війни з Китаєм: яке рішення ухвалив Пентагон
commentss НОВИНИ Всі новини

США таки готуються до війни з Китаєм: яке рішення ухвалив Пентагон

WSJ пише про те, що Пентагон хоче подвоїти виробництво ракет для можливої війни з Китаєм.

29 вересня 2025, 14:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Головне оборонне відомство США збирається суттєво наростити виробництво ракет та бойових засобів, щоб підготуватися до можливого збройного зіткнення з Китаєм.

США таки готуються до війни з Китаєм: яке рішення ухвалив Пентагон

Ракети США. Фото: з відкритих джерел

Як йдеться у публікації, подвоєння виробництва є частиною зусиль США щодо зміцнення оборонного потенціалу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Військові та оборонні підрядники розглядають необхідність масштабного розширення виробничих потужностей, модернізації заводів та нарощування ланцюжків постачання.

У матеріалі йдеться, що однією з ключових проблем є розрив між поточною виробничою здатністю та вимогами до кількості боєприпасів та ракет, які можуть бути потрібні у великому конфлікті.

Нарощування виробництва ракет також передбачає залучення ресурсів із приватного сектора, прискорення ліцензування та зняття бюрократичних перешкод для оборонної промисловості.

У Пентагоні усвідомлюють ризики – необхідність балансувати інвестиції, забезпечити надійність поставок і уникнути логістичних вузьких місць.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна в Україні: в якому питанні розділився Захід.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на бачення президента США Дональда Трампа вплинуло, зокрема, "неповагу росіян". Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву під час спілкування з журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.

"Я впевнений, що це одна з причин зміни риторики: недовіра Путіну, глибше розуміння деталей на полі бою, віра в Україну та неповага росіян до всіх, включаючи президента Сполучених Штатів Америки", – зазначив президент.




