США таки готуються до війни з Китаєм: яке рішення ухвалив Пентагон

Головне оборонне відомство США збирається суттєво наростити виробництво ракет та бойових засобів, щоб підготуватися до можливого збройного зіткнення з Китаєм.

Ракети США. Фото: з відкритих джерел

Як йдеться у публікації, подвоєння виробництва є частиною зусиль США щодо зміцнення оборонного потенціалу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Військові та оборонні підрядники розглядають необхідність масштабного розширення виробничих потужностей, модернізації заводів та нарощування ланцюжків постачання.

У матеріалі йдеться, що однією з ключових проблем є розрив між поточною виробничою здатністю та вимогами до кількості боєприпасів та ракет, які можуть бути потрібні у великому конфлікті.

Нарощування виробництва ракет також передбачає залучення ресурсів із приватного сектора, прискорення ліцензування та зняття бюрократичних перешкод для оборонної промисловості.

У Пентагоні усвідомлюють ризики – необхідність балансувати інвестиції, забезпечити надійність поставок і уникнути логістичних вузьких місць.

