США введут санкции против корабля РФ, строящего "Северный поток-2" – СМИ

Против российского корабля, который участвует в строительстве проекта "Северный поток-2" США панирует вести санкции. Как пишет издание Handelsblat, власти США уже известили об этом своих немецкий и европейских партнеров.

Северный поток-2 (фото из открытых источников)

Это будет первый случай, когда США не только угрожают санкциями, но фактически введут их против "Северного потока-2".

"Мы будем продолжать принимать все необходимые и соответствующие меры для противодействия "Северному потоку-2". Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы будем продолжать обмен идеями с союзниками и партнерами по потенциальных санкциям", — заявил пресс-секретарь посольства США в Германии.

В америке все-таки надеяться, что Германия изменит свое отношение к строительству этого проекта.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток-2" собственными силами после того, как из-за санкций США его швейцарский подрядчик остановил работу. В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

В этом месяце возобновилось в водах исключительной экономической зоны Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, но через день пути остановилась на рейде порта Росток.

Напомним, п осле инаугурации нового президента США, политика сдерживания "Северного потока-2" только усилится. Этому будет способствовать позиция Джозефа Байдена, которую он с 2015 года неоднократно озвучивал во время переговоров с руководством ЕС, и которая в целом описывается двумя словами: "невыгодная сделка". Так считает ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Билявский.

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