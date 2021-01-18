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США введут санкции против корабля РФ, строящего "Северный поток-2" – СМИ

О готовящихся санкциях американская сторона сообщила правительству Германии и другим европейским партнерам

18 января 2021, 22:35
Автор:

Ольга Чародий

Против российского корабля, который участвует в строительстве проекта "Северный поток-2" США панирует вести санкции. Как  пишет издание Handelsblat, власти США  уже  известили  об этом своих немецкий и европейских партнеров.

США введут санкции против корабля РФ, строящего "Северный поток-2" – СМИ

Северный поток-2 (фото из открытых источников)

Это будет первый случай, когда США не только угрожают санкциями, но фактически введут их против "Северного потока-2".

"Мы будем продолжать принимать все необходимые и соответствующие меры для противодействия "Северному потоку-2". Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы будем продолжать обмен идеями с союзниками и партнерами по потенциальных санкциям", — заявил пресс-секретарь посольства США в Германии.

В америке все-таки  надеяться, что Германия изменит свое отношение к строительству этого проекта.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток-2" собственными силами после того, как из-за санкций США его швейцарский подрядчик остановил работу. В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

В этом месяце возобновилось в водах исключительной экономической зоны Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, но через день пути остановилась на рейде порта Росток.

 Напомним, после инаугурации нового президента США, политика сдерживания "Северного потока-2" только усилится. Этому будет способствовать позиция Джозефа Байдена, которую он с 2015 года неоднократно озвучивал во время переговоров с руководством ЕС, и которая в целом описывается двумя словами: "невыгодная сделка". Так считает ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Билявский.




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Источник: https://www.handelsblatt.com/
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