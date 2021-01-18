США введут санкции против корабля РФ, строящего "Северный поток-2" – СМИ

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Ольга Чародий
Против российского корабля, который участвует в строительстве
проекта "Северный поток-2" США панирует вести санкции. Как пишет издание Handelsblat, власти США уже
известили об этом своих немецкий
и европейских партнеров.
Северный поток-2 (фото из открытых источников)
Это будет первый случай, когда США не только угрожают
санкциями, но фактически введут их против "Северного потока-2".
"Мы будем продолжать принимать все необходимые и
соответствующие меры для противодействия "Северному потоку-2". Хотя
мы не комментируем будущие санкционные меры, мы будем продолжать обмен идеями с
союзниками и партнерами по потенциальных санкциям", — заявил
пресс-секретарь посольства США в Германии.
В америке все-таки
надеяться, что Германия изменит свое отношение к строительству этого
проекта.
"Газпром" решил достраивать газопровод
"Северный поток-2" собственными силами после того, как из-за санкций
США его швейцарский подрядчик остановил работу. В декабре "Фортуна"
построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной
экономической зоне Германии.
В этом месяце возобновилось в водах исключительной
экономической зоны Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из
немецкого порта Висмар, но через день пути остановилась на рейде порта Росток.
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